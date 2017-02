State of Decay 2'nin E3 2017'de Yer Alacağı Kesinleşti!

Geçtiğimiz yılki E3 fuarında duyurulan State of Decay 2’nin E3 2017’de de Microsoft’un tanıtım toplantısında yer alacağı onaylandı.

Undead Labs tarafından geliştirilen ve 2013 yılında Microsoft Windows, Xbox One ve Xbox 360 için çıkış yapan zombi oyunu State of Decay’in devamı niteliğindeki State of Decay 2, geçtiğimiz yılki E3 fuarında duyurulmuş, oyunla ilgili kısa bir tanıtım videosu yayınlanmış ve oyunun 2017 yılında çıkış yapacağı açıklanmıştı. İlk oyunu büyük bir keyifle oynayan oyun severler de merakla ikinci oyunun çıkışını beklemeye başlamıştı.

E3 2016’da yapılan duyurunun üzerinden aylar geçtikten sonra, State of Decay 2’nin geliştirici firması Undead Labs’ten oyunla ilgili yeni bir duyuru geldi. Undead Labs, 11 Haziran’da Los Angeles’taki Galen Center’da gerçekleştirilecek olan E3 fuarında Microsoft’un tanıtım toplantısının bir parçası olacağını açıkladı.

See you June 11th! #StateOfDecay2 https://t.co/vnd56HSxi2 — State Of Decay 2 (@StateOfDecay) 15 Şubat 2017

Bununla birlikte, daha önce açıklanan bilgiler doğrultusunda oyunun 4 kişiye kadar çoklu oyuncu desteği sunacağı biliniyor. Bu sayede oyuncular, bu post-apokaliptik dünyada hayatta kalma mücadelelerini arkadaşlarıyla birlikte sürdürebilecekler.

State of Decay 2’nin E3 2016’da gösterilen tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.