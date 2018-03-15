States of Decay 2’den Yeni Gameplay Videosu

E3 2016 fuarından bu yana merakla çıkması beklenen, 22 Mayıs 2018 çıkış tarihli State of Decay 2, 22 dakikalık bir oynanış videosu ile karşımıza çıktı.

Bir hayatta kalma oyunu olarak State Decay yine vaadettiklerini bize sunmaktan geri kalmadı. Oyun içi bir çok düzeltmeyi de barındıran ve repertuarına yeni salgınlar ekleyen State Decay 2 yayınlamış olduğu oyun içi video ile oyunun gelişimi hakkında bazı fikirler veriyor.

‘İhtiyaçlarınız baş gösterdiğinde; dışarı çıkmak, öldürmek ve hayatta kalmak zorundasınız’.

State Decay 2 ’de bir selefi gibi yalnız kurdu oynayabilirsiniz, fakat hayatta kalabilmek için adımınızı dışarı attığınız anda, dışarısı sizin için pek de barışçıl olmayacaktır. Pusuda bekleyen düşmanlar; hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerde etiniz için peşinize düşebilir, sizi enfekte edebilir. Evet, zombilerden bahsediyoruz!

Görünen o ki Undead Labs, elini bu kez taşın altına koyup bazı oyun içi düzeltmeler yapmış. Grafik motoru konusunda da gelişim gösteren State Decay 2, yeni videolar yayınlandıkça biz de siz oyun severler ile paylaşmak için heyecanla bekliyor olacağız.