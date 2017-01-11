Statik Elektrikle Yapabileceğiniz 9 Sihirbazlık Numarası!

Bir havlu ve bir PVC kaplı cisimle basit sihirbazlık numaraları yapabilirsiniz. İşte sizin için bulduğumuz 9 numara!

Sihirbaz olmak veya birkaç ufak numara öğrenmek istiyorsanız, Harry Potter ile Hogwards’da “Karanlık Sanatlara Karşı Savunma” dersine girmenize gerek yok, çünkü bu yazıyı okuyorsunuz. Bazı nesnelerle temas kurarak arkadaşlarınızı, çocukları veya dikkat eksikliği olan kişileri kandırabilirsiniz.

Brusspup, statik elektrikle yapabileceğiniz 9 farklı numara gösteriyor. Sadece PVC kaplama bir cisim (bu kullanılmayan PVC bir su borusu parçası olabilir) ve bir banyo havlusu gerekiyor. Ruloyu havluya sürttüğünüzde rulo elektriklenecek ve size ufak cisimleri çekme kabiliyeti kazandıracak.

1-Nesneleri Havada Tutun

2-Bir Elektroskop Yapın

3-Balonları Kontrol Edin

4-Suyu Bükün

5-Strafor Topları Aliminyum Folyo İçinde Dans Ettirin

6-Köpük Balonları Hareket Ettirin

7-Kola Kutusunu Hareket Ettirin

8-Ufak bir Sopayı Hareket Ettirin

9-Strafor Tabakları Havalandırın