Station, Dağınık Web Uygulamalarını Tek Çatı Altında Topluyor

İnternet kullanıcılarının sıklıkla yüzyüze geldikleri çok sayıda program kullanımının beraberinde getirdiği dağınıklığı gidermeyi hedefleyen Station, tüm uygulamaları tek bir çatı altında toplayarak, her şeyi daha kolay bulmanızı sağlıyor.

eFounders tarafından kurulan Station, ihtiyaç duyacağınız yegane bir uygulama üzerinde çalışıyor. Gereken tüm hizmetleri tek bir pencere altında toplayan uygulama, bildirimleri ve belgeleri, normal bir tarayıcıdan daha iyi çalıştırıyor.

Eğer hayatınızı Word, Excel gibi uygulamaların arasında geçirmiyorsanız, sayısız sekme arasında web tarayıcınızda surf yaparak geçiriyorsunuzdur. Örneğin üç beş adet Google tablosuyla uğraşıyor, Trello’nun gösterge panelinde geziniyorken, bir de haricen başka uygulamaları kullanıyorsanız, aradığınız şeyi bulmak iyiden iyiye güçleşir.

Hem Windows, hem de Mac’te çalışan Station işte bu soruna çözüm getirmek üzere devreye giriyor. Aradığınız belgeyi daha kolay bulmanızı sağlayan uygulama ile yapmanız gereken tek şey, hesaplarınızı teker teker eklemek. Station’ın desteklediği bir çok servis var ama bunların en çok bilinenleri Gmail, Google Drive, Slack ve Trello.

Firmanın kurucularından Alexandre Lacheze “300 uygulama entegrasyonuna sahibiz. Haftada en az 4 gün uygulamamızı kullanan 2.500 civarında da kullanıcı tabanımız mevcut” diyor.

Her bir servisin çubuğun sol tarafında kendine ait bir simgesi bulunuyor. Tıpkı Slack’te olduğu gibi birinden diğerine kaydırma yapabiliyorsunuz. Uygulama, Google Drive gibi belge tabanlı uygulamalarda oldukça iyi çalışıyor. Simgeye tıkladığınızda Station en son kullandığınız belgeleri size gösteriyor ve böylece çok sayıda sekme arasında kaybolup gitmekten kurtuluyorsunuz.

Station aynı zamanda kimin ne kullandığına dair izlenim edinme noktasında da fayda sağlıyor. Örneğin, bir firmanın bir servis için ödeme yaptığı halde kimse bu servisi kullanmıyorsa kolayca durumun farkına vararak, kurumsal üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Özellikle derli toplu çalışmayı sevenler için son derece ideal olan programı bu adresten indirebilirsiniz.