Steam’deki Oyunlara Zam Kapıda!

Steam’in bölge kilitleri ve bölgelere göre farklı fiyatlandırma ile uygun fiyat oyun satışını incelemeye Alan Avrupa Komisyonu’nun vereceği karara göre Steam oyunlarına zam kapıda.

Dolar’ın üniversitede derece yapacak bir öğrenci gibi kur yükselttiği şu dönemde kutulu oyunların fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle Steam kurtarıcı rolünü üstlenmekte. Bölge kilidi uygulaması ile Türkiye’yi ayrı tutarak Dolar kurunu da 1.8’e sabitlemiş olan Valve, Steam’de Türk oyuncularına uygun fiyatlı oyun sunmaya devam ediyor.

Ancak Avrupa Komisyonu’nun başlattığı inceleme sonucunda eğer Steam’in bölge kilidi kaldırılırsa sağlam zamlar kapıda olacak. Valve ve Steam’deki fiyat politikasında anlaşma içerisinde olduğu 5 büyük oyun dağıtımcısı olan Bandai Namco, Capcom, Focus, Koch Media ve ZeniMax’i bölgesel fiyatlandırma politikası nedeniyle soruşturan AK, bölgesel olarak değişen bu fiyatlandırma sisteminin Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu, bir bölgedeki oyuncuların oyunları daha ucuza alırken diğer ülkedeki kullanıcıların bu düşük fiyattan faydalanamamasının haksız rekabeti ortaya çıkardığı belirtilmiş. Sonuçta Avrupa Birliği gerek ekonomi gerekse geçiş konusunda serbest olduğu için tüm AB ülkelerinde benzer fiyatlandırma olması isteniyor.

Bu noktada en avantajlı konumda olan ülkelerden biri olarak Valve’e ve dolayısıyla Steam’e gelebilecek herhangi bir bölge kilidi kaldırma kararı Türkiye’deki 1.80 Dolar kuru ile satılan oyunların yükselmesine sebep olabilir. Eğer sonuç olumsuz olursa Türkiye Avrupa'daki normal satış fiyatları ve döviz kuru neticesinde oldukça yüksek fiyatlardan oyun satın alma durumunda kalacak.

Bir İhtimal Daha Var!

Ancak her şeye rağmen güzel bir ihtimal var. Türkiye şu anda Avrupa Birliği üyesi değil. Yani Avrupa Komisyonu kararları AB ülkelerini kapsadığı için bizi bağlamıyor. Yani AB’den böyle bir karar çıksa bile Valve Türkiye’nin bölge kilidini tutmaya devam edebilir. Ancak böyle bir kıyağın geçilme ihtimali oldukça düşük. Fakat yine de bir umut bekliyoruz bakalım.