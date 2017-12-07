Steam, Bitcoin Biriminde Ödeme Kabul Etmeyecek

Bitcoin değerindeki dalgalanma güvenilirliğini azalttı. Steamde artık ödeme seçenekleri arasında Bitcoin bulunmuyor.

Valve, "yüksek hizmet ücretleri ve değerinin dengesiz iniş çıkış yapması" nedenlerini gerekçe göstererek Bitcoin ile yapılan Steam alımları için desteğini sona erdirdi. Örneğin, Bitcoin ağı tarafından müşteriye tahsil edilen işlem ücretleri bu sene arttı, eskiden 0.20 dolar olan bedel 20 dolara yakın bir ücrete çıktı. Maalesef Valve, işlem ücreti miktarı üzerinde herhangi bir kontrol sahibi değil.

Valve, son birkaç ay baz alındığında Bitcoin değerinde oynama derecesinin aşırı bir hale geldiğini ve gün içinde % 25 değer kaybettiğini söyledi. Valve’nin desteği bırakmasının en büyük nedeni, Steam üzerinden işlem yapılırken Bitcoin’in ani artışında istenen iade ve düşüş yaşanınca oluşan zarar.

Bitcoin Bu hafta 12 bin dolar değerine ulaştı ve dün 24 saat içerisinde bin dola daha yükseldi. Yüzdelik değer olarak bakıldığında Bitcoin bir günde %8.33 değer artışı sağlamış oldu. Bitpay ortaklığında ödeme seçeneklerine 2016 yılında dijital para birimini ekleyen Valve, 'Bitcoin’e destek vermek çok riskli, ileri tarihlerde değerindeki artışa bakarak tekrar değerlendireceğiz' açıklamasında bulundu.