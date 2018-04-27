Steam, Bu Hafta Sonuna Özel 5 Oyunu Ücretsiz Yaptı

Oyunlarla dolu bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, Steam’in 29 Nisan’a kadar ücretsiz yapıp sonrasında da indirimle satın alma imkanı sunduğu bu 5 oyuna göz atabilirsiniz.

Bu hafta sonu oynamak için yeni bir oyun arıyorsanız, bu arayışınızı durduracak bir haberimiz var. Steam, bu hafta sonuna özel tam tamına 5 oyunu ücretsiz yaptı. Payday 2, Arma 3, Day of Infamy, Front Defense: Heroes ve OrbusVR oyunlarını 29 Nisan tarihine kadar istediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

Arma 3 gibi herkesin merak ettiği, ancak pahalı olduğu için alamadığı oyunların da yer aldığı listede, kendinize en uygun oyunu indirip hafta sonu boyunca deneyebilirsiniz. Steam, oyunu oynayıp beğenen oyuncular için bir de güzel kampanya yaptı. Hafta sonu boyunca ücretsiz olacak bu oyunları beğendiğiniz takdirde indirimli fiyatıyla satın alabileceksiniz. Steam’in bu oyunlar için yaptığı indirim miktarı şu şekilde:

Arma 3 - Normal Fiyatı 99,99 TL - %66 indirim - İndirimli Fiyatı: 33,99 TL

Payday 2 - Normal Fiyatı 18,50TL - %50 indirim - İndirimli Fiyatı: 9,25 TL

Day of Infamy - Normal Fiyatı 31TL - %70 indirim - İndirimli Fiyatı: 9,30 TL

Front Defense: Heroes - Normal Fiyatı 15,50 TL - %50 indirim - İndirimli Fiyatı: 7,75 TL

OrbusVR - Normal Fiyatı 153,75 TL - %25 indirim - İndirimli Fiyatı: 115,31 TL

Arma 3, Payday 2 gibi önemli oyunlar listede yer alırken, hem Vive hem de Oculus Rift’te çalışan OrbusVR oyunu da kısa süreliğine ücretsiz oldu. MMO tarzına sahip bir oyun olan OrbusVR, oyuncuları yeni maceralara götürmeyi amaçlıyor.

Eğer hafta sonunuz boşsa ve oynayacak yeni oyunlar arıyorsanız, bu 5 oyuna bir göz atmanızı öneriyorum. Özellikle Arma 3 ve Payday 2’nin ekip halinde oynandığında çok zevkli oyunlar olduğunu söyleyebilirim.