Steam Cadılar Bayramı Etkinliği Başladı!

Steam'in etkinlik sezonuna başladık. İlk etkinlik olan cadılar bayramı etkinliğinde alabileceğiniz oyunlara göz gezdirdik.

Steam’in bazı dönemlerinde yaptığı indirim rüzgarı, oyunculara muhteşem oyunlar satın alma imkanı sunuyor. Yine o dönemlerden birisine girdik. Yurt dışında pek çok ülkede cadılar bayramı olarak kutlanıyor, haliyle Steam gibi devasa platformlar da bunun şerefine özel etkinlikler düzenliyorlar.

Şu anda Steam’de aktif olan Cadılar Bayramı etkinliği 1 Kasım’a kadar sürecek. Bu sürede korku oyunları başta olmak üzere pek çok oyun indirime girdi. Bu oyunları şimdi satın alabilir veya Black Friday ve Kış İndirimlerini bekleyebilirsiniz. Bu indirimde isminden de anlaşılabileceği gibi daha çok korku oyunlarının indirime girdiğini görüyoruz.

Bugün sizlere indirime ilk bakış attığımızda karşımıza çıkan avantajlı oyunları sunacağım. Aşağıdaki önerileri Steam üzerinden satın alabilirsiniz. Aşağıdaki oyunlar dışında sizin bu indirimde ilginizi çeken oyunlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Steam Cadılar Bayramı İndirimindeki İlgi Çekici Oyunlar

Normal Fiyatı 31 TL - İndirim Oranı: %50 - İndirimli Fiyatı: 15,50 TL

Normal Fiyatı 39 TL - İndirim Oranı: %62- İndirimli Fiyatı: 14,82 TL

Normal Fiyatı 31 TL - İndirim Oranı: %50 - İndirimli Fiyatı: 15,50 TL

Normal Fiyatı 31 TL - İndirim Oranı: %80 - İndirimli Fiyatı: 6,20 TL

Normal Fiyatı 49 TL - İndirim Oranı: %80 - İndirimli Fiyatı: 9,80 TL

Normal Fiyatı 18 TL - İndirim Oranı: %85 - İndirimli Fiyatı: 2,70 TL

Normal Fiyatı 72 TL - İndirim Oranı: %73 - İndirimli Fiyatı: 19,23 TL

Normal Fiyatı 49 TL - İndirim Oranı: %75 - İndirimli Fiyatı: 12,25 TL