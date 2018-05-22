Steam, Uyardığı Oyun Yapımcılarından Özür Diledi!

Steam, henüz üzerinden 3 gün geçmişken oyunlarında pornografik içerikler olduğu için uyardığı yapımcılara bir özür postası gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde, Steam'in içeriğinde çıplaklık ve cinsellik bulunan oyunların sahiplerine mail göndererek bu içeriklerin oyundan çıkarılmasını ve aksi taktirde oyunların Steam'den kaldırılacağı yönünde bir mail attığını belirtmiştik.

O günden beri mail atılan her yapımcı, Twitter üzerinden takipçilerine özür maili aldıklarına dair paylaşımlarda bulundu. Steam'in karışıklıktan dolayı üzgün olduğunu, bir önceki gönderilen uyarı mailinin dikkate alınmaması gerektiği yönünde gönderdiği maili Twitter hesabından paylaşan yapımcıların tweetlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

"Valve'den karışıklıktan dolayı özür diledikleri bir mail aldım. Bir önceki maili görmezden gelmemizi istediler ve durumun yeniden ele alındığını belirttiler."

"Lupiesoft olarak Valve'dan aldığımız mail doğrultusunda, 2 haftalık 'deadline' sürecinin iptal olduğunu ve oyunun tekrardan değerlendirildiğini öğrendik."

"Tropical Liquor'ün Steam'den kaldırılacağı uyarısı sonrası şu anda sürecin yeniden başladığına dair bilgi aldık."

Öyle görünüyor ki oyunlar hakkında vereceği karar konusunda Steam'in de kafası karışmış durumda. Bakalım önümüzdeki günlerde bu cinsel içerikli oyunlarla ilgili karar ne yönde olacak.