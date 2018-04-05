Steam'de 14 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz

Strateji severlerin her zaman beğeniyle andığı Crusader Kings serisinin 2. oyunu Crusader Kings II, an itibarı ile Steam'de ücretsiz!

Sizlerin ilgiyle karşıladığı 'Ücretsiz Olan Steam Oyunları' serimizin bu seferki konuğu Crusader Kings II oluyor. Paradox Interactive tarafından yayınlanan ve 2012 yılında piyasaya çıktığından beri oldukça beğenilerek oynanan oyun an itibarı ile ücretsiz oldu.

Oyuna sahip olmak için yapmanız gereken tek şey oyunun Steam sayfasına giderek oyunu kütüphanenize eklemek. Bundan sonra istediğiniz gibi oyunu indirebilir ve tadını çıkarabilirsiniz.

Burada eklememiz gereken şu ki bu kısa süreli bir deneme süreci değil. Oyunu kütüphanenize eklediğinizde sonsuza kadar size ait olacaktır ve istediğiniz zaman oyunu oynayabilirsiniz. Henüz oyunun daha ne kadar ücretsiz olacağı ile ilgili bir bilgi yok. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.