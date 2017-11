Normalde 18 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam üzerinde 18 TL'ye satılan MDK isimli oyun, GOG üzerinde kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu GOG Galaxy platformu üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Black Friday’in şerefine pek çok oyunun ücretsiz olduğunu görüyoruz. Firmalar kampanyalı oyunlarda %90’a varan indirimler sunarken, diğer oyunların daha çok gözükmesi için genelde bir oyunu tamamen ücretsiz olarak sunuyorlar. Şu anda Humble Bundle’da hala devam etmekte olan Brutal Legend oyunu buna güzel bir örnek. Bugün yayınlayacağımız ücretsiz oyun önerisi ise GOG.com üzerinden olacak.

Eski oyuncuların yakından tanıyacağı, ancak yeni oyuncuların pek hoşuna gitmeyeceği MDK, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Eğer önceden bir deneyiminiz yoksa ve bu oyunu oynayacaksanız, pek seveceğiniz bir oyun olduğunu söyleyemem. Steam’de 18 TL’ye satılan 1997 yapımı oyun, grafiksel anlamda “piksel” olayının nereden geldiğini sizlere gösterecektir. Steam’de “Çoğunlukla Olumlu” incelemesini alan MDK’yı, eğer isterseniz GOG.com üzerinden ücretsiz oynayabilirsiniz.

Oyun bu sefer Steam hesabınızda doğrulanmıyor, bunun yerine Gog’un bir platformu olan GOG Galaxy’yi indirmeniz gerekiyor. Gog üzerinden açtığınız hesapla GOG Galaxy’ye girdiğiniz zaman oyuna erişebilirsiniz. Dönem dönem çeşitli oyunları ücretsiz yapan şirket, bu oyunları kendi platformu üzerinden erişilebilir kılıyor. Eğer ben eski oyunları seviyorum, hemen indirmem lazım diyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek çok rahat bir şekilde oyunun sahibi olabilirsiniz.

MDK’yı Ücretsiz İndirme

Öncelikle bir GOG hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize bir hesap açmanız gerekiyor.

Daha sonra buraya tıklayıp MDK sayfasına giderek, sağ tarafta yer alan “GET IT HERE” butonuna tıklayınız.

Açılan sayfada ince yatay bir düzlem üzerinde bulunan küçük pencerenin en sağında yer alan “GET FOR FREE” butonuna tıklayınız.

Bunun ardından GOG Galaxy’yi indirip platformu hesabınız üzerinden açtığınızda oyun kütüphanenizde gözükecektir.

Bu oyun dışında %90’a varan çok ciddi indirimler söz konusu, ancak dolar üzerinden satışlar yapıldığı için çoğu oyun pek indirim almamış gibi gözüküyor.