22 TL’ye Satılan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz Oldu

Steam üzerinden satın almak istediğinizde 22 TL ödemeniz gereken Lethal League, kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu.

Sizler için geçtiğimiz günlerde F1 2015'i Steam'den nasıl ücretsiz edinebileceğiniz ile ilgili bir haber paylaşmıştık. Bugün de sizler için 'badmington, tenis ve dövüş karması' şeklinde enteresan bir biçimde tanımlayabileceğimiz Lethal League'i nasıl ücretsiz edinebileceğinizi anlatacağız.

Öncelikle yapmanız gereken Fanatical'ın resmi internet sitesine giderek oyunun buradaki sayfasına ulaşmak olacak. Daha sonrasında dilerseniz Facebook hesabınızla, dilerseniz kendi mail adresinizle siteye giriş yapmanız gerekiyor.

Bu aşamadan sonra yukardaki ekran görüntüsündeki 'Add To Chart' butonuna tıklamanız gerekiyor.

Son aşamada 'Secure Checkout' butonuna tıklayarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu aşamadan sonra 'Reveal Steam Key' diyerek ister site üzerinden, isterseniz de posta adresinize gelen link üzerinden Steam kodunuza erişebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken tek şey Steam hesabınıza kodu girerek oyunu kütüphanenize eklemek olacaktır.