Normalde 24 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Bağımsız oyunlarda adını sıkça duyduğumuz The Flame in the Flood, Humble Bundle aracılığı ile ücretsiz oldu.

Humblebundle, indirimlerle gelmeye devam ediyor. Post Apocalyptic bir konsepte sahip olan 'Flame in the Flood' Steam üzerinde kısa bir süreliğine ücretsiz. Eğer Steam hesabınız varsa, bu bağımsız oyunu hemen indirmenizi tavsiye ederiz. Oyunu oynarken garip bir huzur hissi veren yapım, doğanın bir raddeden sonra kontrolü ele almasını ve artık insan ırkının fethettiği toprakların insan kontrolünden çıkmasını konu ediniyor. The Flame in the Flood; BioShock, Halo, Guitar Hero ve Rock Band gibi önemli yapımlarda imzası olan The Molasses Flood adındaki bağımsız bir ekibin elinden çıkmıştı. İLGİLİ HABER Steam Link Uygulaması ile PC Oyunlarını Akıllı Telefonlarınızda da Oynayabileceksiniz The Flame in the Flood'u Nasıl İndiririm Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Satellite Reign'in Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan "ADD TO CART" butonuna tıklayınız. Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız. Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayınız. Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız. Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız. Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor. Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız. Tekrar ilerle dediğinizde oyun Steam hesabınıza eklenmiş oluyor. Oyunun sermayesi ise kick-starter gibi bir bağış kampanyası ile elde edilmişti. Oyun size bazı zorluklar sunsa da alıştıkça seveceğinizi düşünüyorum.

