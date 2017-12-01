Steam’de 31.00 TL’lik Oyuna Ücretsiz Sahip Olabilirsiniz!

Humble Bundle, The Bureau: XCOM Declassified oyununu kısa süreliğine ücretsiz olarak paylaşıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra, Steam hesabınız üzerinden oyunu oynayabilirsiniz.

Ücretsiz oyun haberlerini çok sevdiğinizi biliyoruz ve biz de sizler için elimizden geldiği kadar bu fırsatları kaçırmamaya çalışıyoruz. Ücretli bir oyuna bedava olarak sahip olmak gerçekten çok büyük bir zevk. Lafı fazla uzatmadan biraz oyundan ve nasıl sahip olabileceğinizden bahsedelim. Bu sırada daha başka indirimler için takipte kalın.

Bu sefer Humble Bundle, soğuk savaşı ücretsiz olarak ayağımıza kadar getiriyor. 1962 yılında geçen oyunda uzaylı istilasına karşı savaşacağız. Fps türü olan oyunda maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. The Bureau: XCOM Declassified, incelemelerden %74 olumlu oy almış durumda ancak oyunun şu an için ücretsiz olduğu düşünülürse oy oranlarında biraz sıçrama yaşanabilir.

The Bureau: XCOM Declassified’a ücretsiz sahip olmak için yapmanız gerekenler;

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açabilir, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapabilirsiniz. İşlemleri tamamladıktan sonra, XCOM Declassified sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Resimde yer alan Add to Cart butonuna tıklayınız.

Oyunu sepetinize eklediniz. İşaretli olan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Ücret kısmını kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Sağ üstte yer alan mail hesabınıza tıklayarak açılır pencereyi açınız ve buradan "Library" butonuna tıklayınız.

XCOM Declassified oyununu bulup, üzerine tıklayarak Steam kodunu alacağını alana gidiniz. Bunun ardından "Reveal your Steam Key butonuna tıklayınız.

Kodunuzu aldıktan sonra kopyalayın steam hesabınıza giriş yapınız.

Kodu aktif etmek için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar \ Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına giriniz.

Birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.

Bitir butonuna tıkladıktan sonra oyun steam hesabınıza eklenecek.

Farklı ücretsiz oyun haberlerinde görüşmek üzere, keyifli oyunlar.