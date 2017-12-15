Normalde 31 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam üzerinde 31 TL karşılığında satılan Company of Heroes 2, Humble Bundle üzerinden oyunculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Yine muhteşem bir cuma gününden herkese merhabalar dostlarım. Artık bu gün geldiğinde yeni bir oyun haberi gelmiştir dediğinizi duyar gibiyim. Açıkçası, ben de bu güzel hafta sonu habercisi gününe her seferinde bir beklentiyle giriyorum. Bugün sizlere yine Steam üzerinde doğrulayabileceğiniz, kısa süreliğine ücretsiz olan bir oyun önereceğim.

Steam fiyatı 31 TL olan, ancak Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak erişebileceğiniz Company of Heroes 2, hafta sonunuzu son derece eğlenceli bir hale getirecek. Çıkış tarihi ve grafikleriyle pek de eski olmayan oyun, sizleri 2. Dünya Savaşı’na götürüyor. Burada Call of Duty gibi FPS mekaniklerinizi konuşturmak yerine RTS(Gerçek zamanlı Strateji) mekanikleriyle, gerçek bir komutan olacaksınız.

Ben bu satırları yazarken oyunun indirimden kalkma süresine 1 gün 11 saat kalmıştı. Bu arada hatırlatalım; oyun, bir sefer kütüphanenize indirdiğinizde sonsuza kadar sizin olacak. Hani iki gün kullanıp sonra para isteyen oyunlardan değil. Zaten bu tarz oyunları, çok özel bir şey olmadığı sürece sizlere ulaştırmıyoruz. Oyunlar sonsuza kadar sizin olacağı için, şu an oynamasanız bile Steam kütüphanenize indirebilir ve gelecekte oynamak için kütüphanenizde tutabilirsiniz.

Company of Heroes 2’yi Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Company of Heroes 2’nin Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan "Free" butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile gidiniz.

Mail’i açtıktan sonra karşınıza çıkan Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu, Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.

Tekrar ilerle dediğinizde oyun Steam hesabınıza eklenmiş oluyor.

Hepinize güzel ve bol oyunlu hafta sonları.