Normalde 31 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam üzerinde 31 TL karşılığında satılan The Red Solstice, Humble Bundle üzerinden oyunculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

2017’nin son aylarında sizlere sık sık ücretsiz oyun sunduğumuz bir dönem vardı. Bu indirimli oyun haberlerine verdiğiniz tepkiler muhteşemdi, bu yüzden her türlü fırsatı düzenli olarak araştırıyorduk. Son dönemlerde gerek Steam Kış İndirimleri, gerekse de diğer oyun platformlarının sunduğu indirimler derken, bu tarz ücretsiz oyunları görememeye başladık.

Artık her şey bitti, her güzel şey gibi bunun da sonuna geldik dediğimiz bir günde, Humble Bundle’dan yine muhteşem bir oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Humble Bundle’da 19,99 dolara satılan, Steam’de ise 31 TL’den alıcı arayan The Red Solstice, 2 günlüğüne tamamen ücretsiz oldu. Yani, siz bu oyunu bir kez envanterinize aldığınızda, oyun sonsuza kadar size ait olacak.

9 Temmuz 2015’te satışa sunulan oyun, Steam üzerindeki incelemelerden “Çoğunlukla Olumlu” alarak, normal yollarla satın alan oyuncuların da beğenisini kazanmış. Strateji, aksiyon, RYO türüne sahip bir oyun olan The Red Solstice, Diablo tarzı oyunları seven oyuncular için çok güzel bir alternatif olacaktır. Bu arada hemen söyleyelim; arkadaşlarınızla oynayacağınız bir oyun arıyorsanız, ücretsiz olarak alabileceğiniz bu oyunun 8 kişiye kadar birlikte oynayabileceğiniz co-op modu bulunuyor. Bu yüzden, sizin dışınızda beraber oynamak istediğiniz arkadaşlarınıza da bu kampanyadan bahsedebilirsiniz.

The Red Solstice Nedir?

The Red Solstice, uzak bir gelecekte Mars’ta ister tek, isterseniz de çok oyunculu bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. Devasa haritaları arasında serbestçe dolaşabilir, ana ve yan görevlerin tadını çıkararak eğlenceli bir zaman geçirebilirsiniz. Oyunda 8 ayrı özelleştirilebilir sınıftan birini seçecek ve bütün oyununuzu bu karaktere göre belirleyeceksiniz.

The Red Solstice’i Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra The Red Solstice’in Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan "ADD TO CART" butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.

Tekrar ilerle dediğinizde oyun Steam hesabınıza eklenmiş oluyor.

Hepinize güzel ve bol oyunlu günler dostlarım.