Steam'de 31 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz

Steam üzerinden 31 TL'ye satın alınabilen Galactic Civilizations II: Ultimate Edition, Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Humble Bundle'ın bu haftaki kampanyası duyuruldu. Sürekli yaptığı indirimler ile oyunseverleri bolca sevindiren Humble Bundle'ın bu haftaki oyunu Steam'de 31 TL'ye satılan 'Galactic Civilizations II: Ultimate Edition' oldu. 48 saatliğine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunu eğer bu süre içerisinde Steam kütüphanenize indirirseniz, oyun süresiz size ait olacak.

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition Nasıl Bir Oyun?

Galactic Civilizations II'nin tüm ek paketlerini içeren bir koleksiyon diyebileceğimiz Ultimate Edition, galaksiler arası savaş üzerine kurulmuş başarılı hikayesi ile dikkat çeken strateji oyununun özelliklerine odaklanmış başarılı bir oyun.

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition'ı Nasıl İndirebilirim?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Galactic Civilizations II Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan "ADD TO CART" butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.