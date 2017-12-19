Normalde 41 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam üzerinde 31 TL karşılığında satılan Layers of Fear ve 10 TL'ye satılan DLC paketi, Humble Bundle üzerinden oyunculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Steam’de normalde ücretli olan, ancak Humble Bundle sayesinde ücretsiz olan pek çok oyunu sizlere sunmaya çalıştık. Bu oyunlarla siz de Steam envanterinizi tepelemesine doldurdunuz. Peki bu yeterli mi? Asla. Sizlere, Humble Bundle ve diğer sitelerde ücretsiz olan tüm oyunları ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sayede sizler zaten yoğun olan zamanınızı harcamadan, yalnızca bizi takip ederek bu oyunlara ulaşabiliyorsunuz.

Bugün sizlere bir oyun ve bu oyunun DLC’sini sunacağım. Türkçe altyazı ve arayüz seçeneği sunan Layer of Fear isimli oyun ve bu oyunun Soundtrack DLC’sine tamamen ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Steam’de satın almaya kalksanız 41 TL ödemeniz gereken korku temasına sahip bu oyun, 16 Şubat 2016 çıkışlı olduğu için grafik anlamında sizleri bir hayli mutlu edecek gibi duruyor.

Zaten Steam mağaza sayfasına girdiğimizde incelemelerin Son Derece Olumlu olduğunu görüyoruz. Neden böyle başarılı bir oyunun Humble Bundle’da ücretsiz olduğunu bilmiyorum, ancak fazla da sorgulamamak lazım.

Layers of Fear Nedir?

Layers of Fear, ağırlıklı olarak hikayeye ve keşfe odaklanmış bir oyundur. Birinci şahış üzerinden oynanan oyun, psikodelik bir korku atmosferi sunuyor. Oyuncular sürekli değişen Victoria dönemi malikanesinde ressamın kırılgan ve çökmekte olan ruh halini görecekler. 2016’da en başarılı oyunlar arasında yer alan bu bağımsız yapımı kaçırmamanızı öneriyorum.

Layers of Fear’ı Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Layers of Fear’ın Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan "Free" butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile gidiniz.

Mail’i açtıktan sonra karşınıza çıkan Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız. Burada yer alan iki ayrı key'i aynı işlemi yaparak onaylayacaksınız. Bunlardan birisi oyunken, diğeri DLC paketi için paylaşılan kod.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.

Tekrar ilerle dediğinizde oyun Steam hesabınıza eklenmiş oluyor.

Steam'de yaptığınız işlemlerin aynısını DLC kodu için de yapınız. Yoksa oyun envanterinize gelse de 10 TL'ye satılan Soundtrack DLC'sine ulaşamazsınız.

Hepinize güzel ve bol oyunlu günler dostlarım.