Normalde 49 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam üzerinde 49 TL karşılığında satılan Darkness 2, Humble Bundle üzerinden oyunculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Humble Bundle, uzunca bir süre ücretsiz oyun sunmayarak takipçilerini merakta bırakmıştı. Şirket, şimdi yeniden ücretsiz oyunlar dağıtmaya başladı ve geçen bu zamanın acısını çıkarır gibi oyunları ardı ardına dağıtmaya başladı. Dijital Extremes’in 2012 çıkışlı oyunu Darkness 2’yi kısa süreliğine tamamen ücretsiz yapan Humble Bundle, havaların ısındığı bugünlerde çok sağlam bir kıyak geçti.

Ben bu satırları yazarken oyunu satın almak için 1 gün 10 saatlik bir süre kalmıştı. Eğer sizler de bu süre içerisinde aşağıdaki adımları yerine getirirseniz, Darkness 2 oyununu sonsuza kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu süreçte elinizi çabuk tutamazsanız, oyunu Steam üzerinden 49 TL’lik etiketi ile almak zorunda kalırsınız.

Darkness 2 Nedir?

Oyunun kahramanı Jackie Estacado isimli bir karakter. Şeytani silahlara ulaşabilen Estacado, hikaye boyunca birbirinden farklı silahları kontrol ediyor. Başarılı grafikleri ve oyuncuyu içine çeken atmosferi ile Steam üzerindeki incelemelerden “Çok Olumlu” almayı başaran Darkness 2, yaklaşık 5.5 saatlik serüveni ile oyuncuları çok güzel bir maceranın içine alıyor.

Darkness 2’yi Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Darkness 2’nin Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan "ADD TO CART" butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.