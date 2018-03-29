Normalde 49 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

2012 yılında piyasaya çıkması rağmen halen büyük bir beğeniyle oynanan ve 2K Games tarafından yayınlanan Spec Ops The Line'ı nasıl ücretsiz edinebileceğinizi adım adım anlatımıyla sizlerle paylaşıyoruz:
Spec Ops The Line'ı nasıl indirebilirim?
- Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.
- Bu işlemleri tamamladıktan sonra Spec Ops The Line’in Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
- Şimdi ise "ADD TO CART" butonuna tıklayarak başlayalım.
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Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.
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Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.
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Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayınız.
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Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.
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Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız.
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Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.
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Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.
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Tekrar ilerle dediğinizde oyun Steam hesabınıza eklenmiş oluyor.
Unutmadan hatırlatalım: Biz bu satırları yazarken oyunu ücretsiz edinmek için 1 gün 20 saat gibi bir süreniz kalmıştı. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz.