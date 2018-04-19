Normalde 49 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam'de 49 TL karşılığında satılan Satellite Reign, Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Yaptığı indirimlerle gönüllerde taht kuran Humble Bundle, bu hafta sonu da oyuncuları mutlu edecek gibi duruyor. Çevrimiçi oyun alışveriş mağazası Humble Bundle, Steam’de 49 TL’den satılan Satellite Reign isimli oyunu kısa süreliğine tamamen ücretsiz yaptı. 48 saat boyunca sürecek bu kampanyada eğer oyunu bir kez Steam kütüphanenize indirirseniz, sonsuza kadar size ait olacak.

Satellite Reign Nasıl Bir Oyun?

Siberpunk bir şehirde açık dünya mekaniklerine sahip gerçek zamanlı strateji oyunu olan Satellite Reign, sizleri devasa şirketlerin hükmettiği neon ışıklarının bol olduğu bir şehre götürüyor. Toplamda 4 ajandan oluşan bir grubu komuta ettiğiniz oyun, Steam incelemelerinde “Çoğunlukla Olumlu” sonucunu aldı.

2015 yapımı olmasının da etkisiyle, hala son derece kaliteli sayılabilecek grafiklere sahip Satellite Reign, Steam kütüphanenizde olmasını önereceğimiz oyunlardan birisi.

Satellite Reign’i Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Satellite Reign’in Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan "ADD TO CART" butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.