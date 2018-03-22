Steam’de 59 TL’ye Satılan Oyun Ücretsiz Oldu!

Steam üzerinde 59 TL karşılığında satılan F1 2015, kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu.

Humble Bundle ücretsiz oyun hediyeleriyle yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Steam’de 59’TL değerindeki oyun 2 günlüğüne ücretsiz oldu. Haberimizin devamında her zaman olduğu gibi oyunu nasıl edinebileceğinizi gösteren rehber bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu fırsat yalnızca sınırlı süre için geçerli bu nedenle elinizi çabuk tutmalısınız.

Kısaca ücretsiz olan F1 2015 oyunundan bahsedecek olursak, dünyanın en göz alıcı, heyecan verici ve prestijli motor sporlarında yarışmanıza olanak tanıyor. F1’in son derece hızlı yarış arabalarının bulunduğu F1 2015, gerçekçi yapısıyla oldukça başarılı bir yarış oyunu. Oyuna eklenen yeni şampiyona sezonunda en sevdiğiniz Formula 1 pilotu olarak yarışlara katılabilirsiniz. Ayrıca F1 2015’te bulunan çevirim içi modu sayesinde arkadaşlarınızla ve dünyanın dört bir yanından rakiplerle yarışma olanağına sahip olacaksınız.

F1 2015’i Nasıl İndiririm?

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açmanız, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapmanız gerekiyor.

Daha sonra buraya tıklayarak F1 2015’in Humble Bundle Sayfasına ulaşabilirsiniz.

Burada yer alan "ADD TO CART" butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile giderek açılan sayfadaki Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.

Oyunun koduna ulaştık. Bu kodu Steam hesabına girerek onaylamamız gerekiyor. Bu yüzden kodu kopyalayınız.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.

Tekrar ilerle dediğinizde oyun Steam hesabınıza eklenecek. İyi oyunlar.