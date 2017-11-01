Steam'in ucuzluk açısından yaptığı yenilikleri biliyorsunuz. Bu haberimizde Steam'de bulunan en pahalı ürünleri listeliyoruz.

Dünya üzerindeki PC oyuncularının neredeyse tamamını toplayan Steam, yaptığı inanılmaz indirimler ve ülkelere göre değişen fiyat tarifesi ile herkesin oyun satın almasını sağlıyor. Türkiye’nin para biriminden dolayı oyunları satın almasının zor olduğunu bilen Steam'in, bu konuda ülkemize daha ucuz oyun sağlamak gibi çok ciddi yardımları oluyor.

Bugün ise, Steam’in ucuz ve güzel yönünü bir kenara bırakacak ve bu platformun kara yüzü olan aşırı pahalı ürünleri listeleyeceğiz. Elinizde bu listedeki ürünlerden birisi varsa, son derece sağlam bir Steam hesabınız var demektir.

Steam’de Bulunan En Pahalı Tek Ürün

Strata Spaces VR - Professional Edition Upgrade

Bu bir oyun değil, VR oyunlar geliştirmenizi sağlayan bir araç. Profesyonel olmayan versiyonu ülkemizde 92 TL’den satılıyor, ancak ürünü profesyonel olarak satın almak istiyorsanız 995 dolarlık ücreti ödemeniz gerekiyor. Bir tasarımcı değilseniz bu ücretleri ödemenize gerek olacağını sanmıyorum.

Steam’deki en pahalı oyun içi işlem

EVE Online’ın “PLEX” para birimini içeren bir paket, yurt dışında 500 dolara satılıyor. Bu ürünü ülkemizde satın almak istiyorsanız, 1.699,99 TL'yi gözden çıkarmalısınız.

Steam’deki en pahalı oyun paketi

Sniper Elite ve Evil Genius gibi bir kısım oyunun ve DLC paketinin bulunduğu “Rebellion Anthology", Steam’de 463.51 dolara satılıyor. Ülkemizde ise %30 indirimle 803 TL’den 572,37 TL’ye satın alabilirsiniz.

Steam’de en pahalı özel karakter

Buranın galibi RimWorld. Bu oyunda korsan yükseltme fiyatı yurt dışında 370 dolara satılıyor. Bu ürünü ülkemizde 1.151 TL karşılığında satın alabilirsiniz.

Steam’in en pahalı sanat kitabı

Star Story: Horizon Escape’in PDF halindeki kitabı 200 dolardan satılmaktadır. Daha çok geliştiriciyi desteklemek isteyen hayranlar için yayınlanan bu fiyat birazcık fazla sanki. Ürünün Türkiye satış fiyatı 279 TL.

Steam’de en pahalı topluluk pazar ürünü

Topluluk pazarı biraz dalgalanma durumunda olduğu için bunu yazmak tehlikeli. Yine de genel olarak DOTA 2 ve CS:GO gibi oyunlardaki pahalı ürünler 1800 dolardan başlıyor. Ülkemizde ise 7.000 TL civarında ürünler bulunabiliyor.

Steam en pahalı DLC(Tek seferde hepsini satın alırsanız)

Burada tek bir DLC’den bahsetmiyorum. Train Simulator’ün tüm DLC paketlerini satın alırsanız yurt dışında 4.207 dolar ödemek zorunda kalırsınız. Bu hesaplama 401 DLC’nin normal fiyatlarının toplanması sonucu oluştu. Türkiye fiyatlarını toplayamadım, ama ucuz olmadığını varsayıyorum.