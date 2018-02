Steam'de Çok Büyük İndirimde Olan 5 Muhteşem Oyun

Steam'de an itibarı ile indirime girmiş olan ve fiyatlarıyla hemen alma isteği uyandıran 5 farklı oyunu derledik.

Steam bir ay içerisinde o kadar fazla indirim günü yapıyor ki artık eskisi kadar ilgi çekici gelmiyor belki de. Sizler için Steam'de şu an diğer indirimlerden hem oyunun kalitesi hem de indirim oranıyla diğerlerinden ayrılan 5 oyunu derledik.

1. Company Of Heroes 2

Her ne kadar ilk oyun kadar ilgi görmese de sağlam stratejilerden olan Company of Heroes 2 an itibarı ile %75 indirimle sadece 7.75 TL.

2. Insurgency

Taktiksel FPS'leri seviyorsanız Insurgency fazlasıyla ilginizi çekecektir. Oyun şu an Steam üzerinden 2.70 TL'ye alınabiliyor.

3. Sleeping Dogs: Definitive Edition

GTA türünde oyunları sevenler için biçilmiş kaftan olan Sleeping Dogs 89 TL'den 13.35 TL'ye düştü. Kesinlikle kaçmayacak bir fırsat.

4. S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

10 yıllık bir oyun olmasına karşın halen muadilleriyle yarışabilecek kalitede olan enfes bir FPS diyebiliriz S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl için. Oyunun fiyatı 8.33 TL'ye düştü.

5. Evil Within

Steam'deki belki de en sağlam gerilim oyunu olan ve geçtiğimiz aylarda ikincisi de çıkan Evil Within'i oynamadıysanız muhtemelen bulabileceğiniz en iyi fiyatında şu an. Oyunun bütün DLC'lerini de içeren paket sadece 28,79 TL.

Yazı içerisinde geçen oyunların tamamı için son indirim tarihi 19 Şubat. Yani eğer satın almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerek.