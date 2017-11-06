Steam'de En Çok Beğenilen 10 Ücretsiz Oyun

Steam'de ücretsiz olarak oynayabileceğiniz en başarılı oyunları listeledik. Bu liste, oyuncuların beğenisi göz önüne alınarak yarı-öznel bir şekilde oluşturuldu. Sizin Steam'de bulunan ücretsiz oyun önerileriniz varsa yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.

2000’li yıllarda bir dönem PC oyunculuğu durma noktasına kadar gelmişti. Bu süreçte oyun firmaları, konsol oyunculuğuna ağırlık vermiş ve PC oyuncuları pek çok oyuna ulaşamamıştı. Böyle bir sürecin ardından adeta bir “ışık” gibi parlayan Steam ortaya çıktı ve hem oyuncuları hem de oyun firmalarını kurtardı. PC oyuncularının en büyük sıkıntısı oyunu orijinal bir şekilde satın almakta zorlanmalarıydı. Steam sayesinde, PC oyunculuğunda orijinal oyun satın alma devri başlamış oldu.

Her geçen gün daha fazla oyun ve oyuncu kazanan platform, günümüzde bağımsız geliştiriciler başta olmak üzere sayısız oyun firmasına ev sahipliği yapıyor. Bu süreçte oyunları ücretli olarak satın almaya alışmış olsak da, platformda yalnızca ücretli oyunlar yok. En az ücretli oyunlar kadar kaliteli ücretsiz oyunlar da bulunuyor. Bugün sizlere Steam’de ücretsiz olarak oynayabileceğiniz en iyi 10 oyundan bahsedeceğim.

Steam’in sahibi Valve’un CS:GO ile birlikte en ünlü oyunu. Warcraft’tan ayrılarak büyüyen bir efsane haritanın bu günlere geldiğini görmek çok sevindirici. League of Legends gibi MOBA tarzı oyunları seviyorsanız, MOBA kültürünü ortaya çıkartan ve aralarında en detaylısı olan DOTA 2’ye şans verebilirsiniz.

Her geçen gün biraz daha gelişen bilim kurgu türündeki oyun, en başarılı ücretsiz alternatifler arasında yer alıyor. Oynayan oyuncuların binlerce saatini harcadığı bu etkileyici yapımı Türkçe dil seçeneği ile Steam’de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Yine bir Valve yapımı olan Team Fortress 2, günümüzün popüler oyunu Overwatch gibi türlerin ilk örneğidir. Ücretsiz yapısı dışında eğlenceli dakikaları ve Steam’de ürün satma gibi seçenekleri ile oyun oynarken bir amaç edinebilirsiniz.

Overwatch çıktıktan sonra ücretsiz seçeneği ile karşımıza çıkan Paladins, o ona benziyor, bu buna benziyor iddialarına çok maruz kalmış olsa da, bu tartışmalar oyunun güzel olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Diablo tarzı oyunları seven oyuncular için sağlam grafikleri ve başarılı oynanışı ile son derece dikkat çekici bir oyun.

Belirli malzemelerle kendi robot aracınızı yapıp düşmanlara karşı mücadele ettiğiniz son derece ilgi çekici bir oyun. İster karada birer tank, isterse de havada birer saldırı uçağı olarak düşmanlarınızı yenmeye çalışacaksınız.

Uzay temalı oyunları seven kullanıcılar için grafiksel açıdan büyük beğeni yoplayan Eve Online’a şans verebilirsiniz. İlk olarak 2003’te çıkış yapan oyun, yıllar içerisinde kendisini sürekli güncellemeyi başardı.

PUBG tarzı bir oyun arayanlar için güzel bir ücretsiz alternatif. Açlık Oyunları’nın ardından ortaya çıkan hayatta kalma türünün güzel bir örneği.

Kart oyunlarını seviyorsanız, The Elder Scrolls karakterlerinin bulunduğu bu güzel kart oyunu çok hoşunuza gidecek demektir.

Uçak, tank gibi aletlerle online savaşın tadını çıkartabilirsiniz. Ücretsiz bir oyun olduğu düşünüldüğünde üst düzey grafikleri bulunan War Thunder, bu tarz savaş atmosferini seven kullanıcıların yakından takip ettiği bir oyun.