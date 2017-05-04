Steam'de Hediye Göndermek Artık Çok Daha Zor Olacak!

Popüler oyun platformu Steam, 'hediye' adı altındaki oyun satışlarını engellemek için kritik önlemler alıyor.

Popüler dijital oyun platformu Steam, bildiğiniz gibi özel dönemlerde yaptığı dev indirimlerle birlikte pahalı oyunları çok uygun fiyatlarla almanıza şans tanıyor ancak bu durumu fırsat bilen bazı kişiler oyunları indirimdeyken satın alıp indirim bitiminde Steam fiyatının daha altında çeşitli platformlar üzerinden satıyor.

Tam olarak bu olayı engellemek isteyen Valve ise Steam'in hediye sisteminde oldukça önemli değişiklikler izlemeye hazırlanıyor. Artık yeni hediye koşullarıyla birlikte Steam kullanıcıları bir oyunu indirimden aldılarsa oyunun fiyatı indirim fiyatının %10'unun üstüne çıktığında oyun hediye olarak gönderilemeyecek. Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte bazı ülkeler arasında hediye gönderimi yasaklanacak ve oyunun yayınlanmadığı ülkelere o oyunlar hediye olarak gönderilemeyecek.

Steam'in yeni hediye politikası gerçekten birine bir oyun hediye etmek isteyenler için nasıl olacak bilemiyoruz ama oyunların indirimde alınarak üstüne kâr eklenip satılmasının önüne geçecek gibi görünüyor. Yeni sistemin sonuçlarını uygulanmaya başlamasıyla birlikte göreceğiz.