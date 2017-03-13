Steam'in Yeni İnceleme Sisteminin Detayları Belli Oldu

Steam'in sadece oyunu Steam'den satın alan kullanıcıların değerlendirme yazabileceği yeni inceleme sisteminin detayları netleşti.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberimizde Steam'deki oyun değerlendirmelerinde artık sadece oyunu Steam üzerinden satın alan kişilerin oyunla ilgili inceleme yazıp oyunu puanlandırabileceğini, oyunu Steam koduyla aktif edenlerin görüşünü belirtemeyeceğini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise Steam'in yeni inceleme sisteminin detayları netleşti.

En son Eylül 2016 tarihinde yenilenerek çeşitli kriterlere göre oyun hakkında değerlendirmeleri görerek aslında tam anlamıyla adil bir şekilde oyunu satın alma türüne göre kullanıcıların incelemelerini filtereleyen yorum sistemi tamamen kalkacak ve böylelikle oyunlarla ilgili sadece oyunu Steam üzerinden satın alan kişiler değerlendirebilecek.

Yeni sistemle birlikte oyunu, Steam'e kıyasla çok daha uygun fiyatla satan ve oyunun Steam kodunu veren çeşitli platformlardan alan kullanıcılar bu Steam koduyla aldıkları oyunu Steam üzerinden değerlendiremeyecekler. Aynı şekilde Steam koduyla oyun kendisine hediye edilen kişiler de oyunla ilgili görüşünü belirtemeyecek.

Bu sistem aslında oyun geliştiricilerinin tanıdığı kişilere oyunun kodunu vermesi ve bu kodlar sayesinde oyunla ilgili sahte değerlendirmeler yapmasının önüne geçmeyi amaçlıyor ancak yeni sistemle birlikte bu tarz yorumlar ortadan kalkarken oyunu yine bir şekilde para verip alan ya da oyun kendisine hediye edilen kişiler de görüşünü belirtemeyecek. Yine geliştiricinin kendisine kod göndermesi üzerine oyunu inceleyip oyunla ilgili görüşünü Steam yorumu olarak paylaşan tanınmış oyun editörleri de görüşlerini sadece kendi yayınlarında belirtecek.

Steam, oyun pazar yerlerine savaş mı açtı?

Bazı pazar yeri konseptli e-ticaret siteleri üzerinden oyunların Steam kodları, Steam'e kıyasla çok daha uygun fiyatla satılıyor. Bu durumda Steam, her ne kadar kendisinden alınan kod başkasına devredilmiş olsa da oyunu kendi platformundan alma potansiyeli olan bir müşterisini kaybediyor ve oyundan beklentilerinin altında gelir elde edebiliyor. Buna bağlı olarak Steam'in böyle bir hamle yaptığını düşünmemek elde değil.