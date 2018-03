Steam'de 'Ubisoft Yayıncı Hafta Sonu' İndirimi Başladı!

Steam, Ubisoft oyunlarında başlattığı %75'e varan indirimlerle oyuncuların beğenisini toplamaya devam ediyor.

Far Cry 5'in tanıtımına oldukça az bir zaman kalmışken, Steam ve Ubisoft ortaklığıyla yapılan 'Yayıncı Hafta Sonu' indirimi başladı. Uzun zamandır beklenen Far Cry 5, 27 Mart'ta tüm oyuncuların beğenisine sunulacak. 26 Mart'a kadar sürecek bu indirimlerle Far Cry 5'in gelişini kutlayan Steam, yine cüzdanlarımızı boşaltmayı hedeflemiş gibi görünüyor. Yapılan indirimlerden öne çıkanlar ise şu şekilde:

Watch Dogs 2'de %66 indirim (71,06 TL)

For Honor'da %67 indirim (68,97 TL)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege'de %25 indirim (104,25 TL)

Steep'te %50 indirim (52,50 TL)

Tom Clancy’s The Division'da %70 indirim (52,50 TL)

Assassin’s Creed Origins'te %40 indirim (125,40 TL)

Tom Clancy’s Ghost Recon'da %67 indirim (68,97 TL)

South Park The Fractured But Whole'da %60 indirim (83,60 TL)

Yapılan tüm bu indirimlere ek olarak, Far Cry serisinde de ciddi bir indirim görüyoruz. Far Cry 5 hariç tüm Far Cry oyunlarını içeren Far Cry Compilation, %64'lük indirimin ardından 170,96 TL'ye satılıyor. Yapılan indirimde VR kategorisi de unutulmamış. Ubisoft tarafından geliştirilen üç farklı VR oyunu indirime girdi. Bunlardan ilki, %60 indirimle Star Trek Bridge Crew, yapılan indirimin ardından 70 TL'ye düşmüş. Bir diğer VR oyunu olan Eagle Flight ise %63'lük bir indirimle 51,43 TL'den satılıyor. Son olarak, Werewolves Within adlı oyun %66 indirimin ardından 35,70 TL'ye satılıyor.

'Ubisoft Yayıncı Hafta Sonu' indirimlerinin tümünü Steam üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Oldukça iyi olduğunu düşündüğümüz bu indirimler için son gün 26 Mart, tekrar hatırlatmış olalım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ubisoft oyunlarında yapılan indirimleri beğendiniz mi?