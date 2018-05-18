Steam'deki 3 Oyuna, Cinsel İçerik Uyarısı Yapıldı

Yetişkinlere yönelik içerikler konusunda tutarlı bir politika izlemediğine dair eleştiriler almış olan Steam, yine bu konuyla gündeme geldi.

Valve, Steam'de yer alan 3 oyuna, yetişkinlere yönelik içeriklerini kısıtlamaları yönünde bir uyarı yaparak gündeme geldi. Uyarılan üç oyun da, anime tarzındaki görselleriyle ön plana çıkıyor.

Oyunlardan biri "Mutiny!!". Oyunun yapımcısı Lupiesoft, Valve tarafından oyuna dair "pornografik içerik bulundurduğu yönünde raporlar" olduğu gerekçesiyle uyarıldıklarını belirtiyor. Yapımcı, seksi oyunların doğasında çıplaklığın olduğunu, ayrıca oyundaki hiçbir ögenin Valve'nin kullanım ilkelerine aykırı olmadığını söylüyor. Oyunun yayımcı şirketi olan MangaGamer'ın da daha önceden Valve ile görüştüğü ve bu konuda onay aldığı belirtiliyor.

Uyarı alan diğer oyun ise HuniePop. HuniePot tarafından geliştirilen oyun, her biri farklı kişilik ve tarza sahip 8 kız karaktere sahip. Bu kızların görünümlerini baştan aşağı değiştirebiliyorsunuz ve böylece kendilerini bir buluşmaya hazırlıyorsunuz. Buluşma başarılı gittiğinde de, yatak odasında geçen sahnelerle buluşma sonlanıyor.

Üçüncü oyun ise Tentacle Games tarafından geliştirilen Tropical Liquor. Renk eşleştirme ve kız arkadaş edinme üzerine kurulmuş olan oyun da, ay sonuna kadar yetişkinlere yönelik içeriklerinde kısıtlamaya gitmezse Steam'den kaldırılacak.

Valve tarafından Steam'deki tüm oyunları kapsayan bir yetişkinlere yönelik içerik düzenlemesi mi yapılıyor, yoksa durum bu oyunlara mı özel; cevabını yakında öğreneceğiz gibi duruyor.