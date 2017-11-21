Normalde 24 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam üzerinde 24 TL'ye satılan Brutal Legend isimli oyun, Humble Bundle üzerinde kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu Steam hesabınızda onaylayabilirsiniz.

Güne güzel bir haberle başlamak gibisi yok. Kısa süre önce 31 TL’den ücretsiz olan bir oyunu sizlere duyurmuştuk. Bu sayede binlerce insan oyuna ücretsiz olarak erişebildi. Bizi tanıyanlar bilir, oyuncular için ücretsiz olan oyunları olabildiğince duyurmaya çalışıyoruz. Son oyunun üzerinden bir hafta geçmeden yeni bir ücretsiz Steam oyunu ile karşınızdayız.

Yine Humble Bundle üzerinden kısa süreliğine ücretsiz olan Brutal Legend, ben bu haberi yazarken 1 gün 11 saat boyunca ücretsizdi. Bu süreçte gerekli adımları yapıp aldıkları kodu Steam’de onaylatan oyuncular, herhangi bir süre kısıtlaması olmadan oyuna özgürce erişebilecekler.

Brutal Legend Nedir?

Humble Bundle’da 14,99 dolar Steam’de 24 TL’den satılan oyun, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Humble Bundle üzerinden aldığınız kodu Steam hesabınızda onaylayabilirsiniz. Oyunla ilgili birkaç detay verelim.

İlk olarak 2009’lu yıllarda konsollar için çıkan Brutal Legend, Steam’e 26 Şubat 2013’te çıktı. Steam’de en çok beğenilen oyunlar arasında yer alan Brutal Legend, ilk başta rock müziğinin iç içe olduğu bir Guitar Hero benzeri bir oyun olarak gözüküyor. Aslında oyunda müziği siz çalmıyorsunuz, rock müziğinin efsane isimlerinin müziği eşliğinde savaşacaksınız. Son derece fütüristtik bir dünyaya adım atmak istiyorsanız, bu oyun sizi asla yanıltmayacaktır. Kim bu efsane isimler diyorsanız, oyunun soundtrack listesinde Jack Black, Rob Halford, Lemmy Kilmister(Motörhead), Ozzy Ozbourne ve adını sayamadığım sayısız isim var.

Ücretsiz olarak Nasıl İndiririm?

Humble Bundle’da 14,99 dolara satılan oyunu ücretsiz elde etmek için yapmanız gerekenler:

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açabilir, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapabilirsiniz.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açabilir, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapabilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra Brutal Legend'in Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan Add to Cart butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile gidiniz.

Mail’i açtıktan sonra karşınıza çıkan Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.

Karşınızda bir kod çıktı. Bu kodu, bağlantılı Steam hesabınızda kullanabilirsiniz.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.