Normalde 31 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam'de 31 TL'den satılan Killer is Dead isimli oyun, Humble Bundle üzerinden kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu ücretsiz olarak alarak Steam üzerinde oynayabilirsiniz.

Yaptığım tüm haberler arasında en favorilerim, genelde ücretsiz olan oyunlar üzerine oluyor. Bütün bir hafta boyunca iş, okul hayatı derken koşuşturmaca içerisinde olduğunuzu biliyorum. Yine bir cuma günündeyiz ve bu cuma da karşınızda koskoca bir haftasonu olduğunu bizlere hatırlatıyor. Bu hafta sonu ne yapacağınızı bilmiyorum, ancak sizlere çok güzel bir oyun önerisi yapabilirim.

Bugün sizlere, Humble Bundle’da kısa süreliğine ücretsiz olan bir oyunu sunacağız. Oyunu bir kez kütüphanenize eklediğinizde bu oyun sonsuza kadar size ait olacak. Steam’de şu anda 31 TL’den satılan Killer Is Dead, Humble Bundle aracılığı ile ücretsiz oldu. Ücretsiz olarak satın aldığınız oyunu Steam kütüphanenize ekleyerek güzel bir oyunun sahibi olabilirsiniz.

Killer Is Dead – Nightmare Edition Nedir?

2014 tarihinde çıkan bu oyun, genel olarak Asya kültüründe gördüğümüz “kılıçla doğra” mantığı üzerinde işliyor. Aksiyon temasına sahip Killer Is Dead, belirli bir yaşın altındaki oyuncular için önerilmiyor. Bu yüzden, oyunu indirmeden önce bu yönergelere uymanızı öneriyorum. Çizgi filmden fırlamış grafiklerle bol bol kan gördüğümüz oyun, Steam üzerinde 31 TL’ye satılıyor.

Humble Bundle’da 19,99 dolara satılan oyunu ücretsiz elde etmek için yapmanız gerekenler:

Öncelikle Humble Bundle hesabınız yoksa buraya tıklayarak kendinize yeni bir hesap açabilir, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapabilirsiniz.

tıklayarak kendinize yeni bir hesap açabilir, eğer hesabınız varsa bu hesaba giriş yapabilirsiniz. Sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra Killer Is Dead - Nightmare Edition’un Humble Bundle sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada yer alan Add to Cart butonuna tıklayınız.

Oyun sepete eklendi. Sağ üst kısımda yer alan sepet simgesine tıklayınız.

Açılır pencerede satın aldığınız ürünler yer alıyor. Burayı kontrol ettikten sonra “Get it for free!” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlı e-posta hesabınıza Humble Bundle’dan bir mail geldi. Bu maile gidiniz.

Mail’i açtıktan sonra karşınıza çıkan Download Now butonuna tıklayınız.

Açılan yeni sayfanın en altına doğru kaydırınız. En alt kısımda Steam anahtarınızın yer aldığı bir pencere bulunuyor. Burada Steam ikonunun olduğu yere tıklayınız.

Karşınızda bir kod çıktı. Bu kodu, bağlantılı Steam hesabınızda kullanabilirsiniz.

Bunun için Steam’in üstünde yer alan menülerden Oyunlar > Steam’de Ürün Etkinleştir kısmına girmeniz gerekiyor.

Bunun ardından birkaç kez ilerle dedikten sonra karşınıza çıkan Ürün Kodu kısmına, Humble Bundle’ın verdiği kodu yapıştırınız.

Tekrar ilerle dediğinizde oyun Steam hesabınıza eklenmiş oluyor.

Umarım açıklayıcı bir anlatım sağlamışımdır.