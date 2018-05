Steam'deki Oddworld: Abe's Oddysee Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Steam'in çılgın indirimlerine doğru git gide yaklaşırken, ücretsiz elde edebileceğiniz bir oyunla daha karşınızdayız.

Daha dün itibarı ile Steam'de 24 TL'ye satılan The Flame in the Flood'u ücretsiz edinebileceğinizin haberini sizlerle paylaşmıştık. Bugün de macera ve bulmaca türlerinde bir klasik olarak kabul edilen Oddworld: Abe's Oddysee, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Üstelik oyunu Steam kütüphanenize eklemek için karmaşık işlemlerden geçmenize hiç mi hiç gerek yok. Tek yapmanız gereken, buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına gitmek. Daha sonrasında yapmanız gereken tek şey, aşağıdan da görebileceğiniz gibi 'Oyunu Yükle' butonuna tıklamak.

Bu aşamadan sonra oyununun kütüphenenize eklendiğine dair bir uyarı alacaksınız.

Bu aşamada artık oyun Steam kütüphanenize eklenmiş durumda. İstediğiniz zaman bu macera klasiğini bilgisayarınıza kurup tadını çıkarabilirsiniz. Bu tür ücretsiz Steam oyunları haberleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!