Steam'den İki Muhteşem Haber!

Steam kullanıcılarının canını sıkan hediye sistemi, sonuçta güncellendi. Yeni sisteme göre, ülkeden ülkeye hediyelerde yaşanan sorunlar ve geri iade sorunları çözüldü.

Steam’den önce PC oyunculuğunu hatırlamakta zorluk çekiyorum. Bütün oyunları tek bir platformda oynamamıza olanak tanıyan Steam, Valve’ın geliştirdiği, son derece başarılı bir sistem. Son zamanlarda iyiden iyiye büyüyen Steam, PS4, Xbox One gibi konsol oyuncularının bile gıpta ile baktığı platform olarak gözüküyor. Bağımsız geliştiricilere verdiği destek sayesinde, irili ufaklı binlerce oyun olan Steam’de bazı ufak hatalar canımızı sıkabiliyor.

Bilenleriniz vardır, Steam’de hediye sistemi bulunuyor. Bir arkadaşınıza oyun veya DLC satın alıp hediye olarak gönderebiliyorsunuz. Doğrum günü gibi özel günlerde fiziksel hediye almak yerine beraber oynayabileceğiniz bir oyun hediye etmek güzel bir hediye çeşidi ancak Steam’in bu konuda bir hatası vardı. Bildiğiniz gibi Steam’de satılan oyunlar, ülkeden ülkeye göre farklılıklar gösterebiliyor. Steam’in muhteşem özelliklerinden olan ülkeye göre fiyatlandırma sayesinde ülkemizde 100 TL olan bir oyun Amerika’da kura göre 150 TL’ye gelebiliyor. Alacağınız hediyeyi, Amerika hesaplı bir arkadaşınıza yollayacaksanız, hediye geçersiz sayılarak size geri dönüyordu. Üstelik hediyeyi geri iade edip paranızı alamıyordunuz. Yeni sisteme göre bunun önüne geçilecek.

Bundan sonra, oyunları hediye olarak satın almadan önce, hediyenin geçerli olup olmadığını görebileceksiniz. Üstelik yolladığınız kişi, hediyeyi kabul etmezse oyunu geri iade ederek paranızı alabilirsiniz. Steam hediyelerdeki bu iki yeni sistem, kullanıcıları ciddi anlamda mutlu edecekmiş gibi gözüküyor.