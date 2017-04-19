Steam'e Son Derece Ciddi Bir Rakip Geliyor!

Oyun sektörünün zirvesinde olan Steam'in tahtı sallanıyor mu?

Teknoloji sektörünün hemen hemen tüm alanlarına bir şekilde dahil olarak rekabetten geri kalmayan Çin, son olarak oyun sektöründe dev bir adım atmaya hazırlanıyor.

Özellikle mobil cihaz sektöründe Apple ve Samsung başta olmak üzere sektörün zirvesindeki firmaları zorlayan Çin, bu kez oyun sektörünün lideri konumundaki Steam'e göz dikti.

Çin merkezli dev şirket Tencent, önemli oyunlarının bulunduğu oyun platformunu yeniliyor. 'WeGame' adı ile hizmete girecek yeni platform, Tencent'in önceki platformunun aksine uluslararası kullanıma açık olacak ve bu özellik, WeGame'i Steam'e oldukça ciddi bir rakip yapabilir.

Tencent'ın oyun platformu, kullanıcı sayısı olarak hali hazırda Steam'i geçmiş durumda. Steam'de 125 milyon civarında kullanıcı varken Tencent'in oyun platformunda bu sayı 200 milyon civarı ve bu 200 milyonluk kısım, uluslararası olmayan kullanıcıların sayısı.

Şimdi ise Tencent'in WeGame ile batıya da açılacak olması, Steam'e ciddi anlamda bir rakip olması ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

Oyun geliştirme ve dağıtım konusunda oldukça tecrübeli olan Tencent, Riot Games ve Supercell gibi şirketlerin de sahibi. Ayrıca piyasa araştırma şirketlerinin verilerine göre, dünya genelinde tüm oyun pazarının %13'ü Tencent'in kontrolü altında. Bakalım WeGame, gerçekten de beklenildiği gibi Steam'e rakip olabilecek mi?