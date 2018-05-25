Steam'e 'Okul Baskını Simülatörü' Geldi

Bir geliştirici, ABD'de onlarca can alan okul baskınlarını bir eğlence malzemesine getirerek 'okul baskını simülatörü' adında bir oyunu Steam'de yayınladı.

Bildiğiniz üzere Birleşik Devletler’de okul baskını olayları sıklıkla yaşanıyor. Neredeyse ortasına geldiğimiz 2018 yılında şu ana kadar sadece Birleşik Devletler’de 22 okul baskını gerçekleşti ve onlarca kişi hayatını kaybetti.

Bu konunun ne kadar hassas olduğunu söylememize bile gerek yok. Fakat bir geliştirici bu durumu üzerinden prim kasabileceği bir olay olarak görerek Steam’de bir ‘okul baskını simülatörü’ oyunu yayınladı.

Adından da anlaşılabileceği gibi oyunda bir okula baskın gerçekleştirmeyi planlayan bir psikopatsınız ve amacınız mümkün olduğunca fazla sivili katletmek. Ne kadar eğlenceli öyle değil mi? Herkesin oynamayı düşlediği bir oyun.

Oyunun geliştiricisi amacın bir okuldaki sivilleri öldürmek olduğu oyun hakkında ‘gerçekçi’ ve ‘etkileyici’ tanımlamasını yapıyor. Oyun 6 Haziran’da piyasaya çıkacağı için deneme fırsatımız olmadı ama geliştiriciye göre masum insanları katletmenin ‘zevkini’ fazlası ile hissettirecek.

Steam’ın sahibi olan Valve, oyun hakkında bir açıklama yapmaktan kaçındı. Geliştirici ise oyunun ciddiye alınmaması gerektiğini söylüyor. Geliştiriciye göre oyun yalnızca bir simülasyondan ibaret.

Okul baskınlarının onlarca kişinin hayatına mal olduğu, yüzlerce kişiyi yaraladığı bir ülkede okul baskının bir eğlence malzemesi haline getirilmeye çalışılması gerçekten tuhaf.