Steam Fiyatı 10 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Efsane post apokaliptik yarış oyunu serisi Carmageddon'un 3. oyunu olan "Carmageddon TDR 2000", GOG.com'da kısa süreliğine tamamen ücretsiz bir şekilde yayınlandı!

Sömester tatili ilkokul ve liseler için geldi çattı. Üniversitede okuyan arkadaşlarımızın ise bir kısmı tatile çoktan girmeye başladı bile. Biz de özellikle "Sömester tatilinde ne oynasam?" diye düşünenler için bir başka bedava oyunla karşınızdayız. Bu sefer elimizde biraz yaşlanmış olsa da zamanın efsane kıyamet sonrası yarış oyunu serisi Carmageddon'un üçüncü oyunu "Carmageddon TDR 2000" var.

14 Ağustos 2000 tarihli olan oyunumuz yaklaşık 18 yıllık falan olsa da, özellikle de dönemin şartlarında oldukça keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Burnout ve Flatout gibi efsane serilerle benzer mekaniklere sahip olan oyun bize bol bol kıyamet sonrasında geçen vahşet dolu bir yarış sunuyor. Normalde The Witcher serisinin yayıncısı olan CD Projekt RED’in platformu olan GOG.com'dan sunacağımız ücretsiz oyunun normalde Steam satış değeri 10 TL.

Steam ve GOG.com platformları üzerinden oldukça olumlu puanlar alan oyunu ise edinmek aslında oldukça basit. Öncelikle eğer GOG.com üyeliğiniz yoksa buraya tıklayarak hızlıca bir abonelik almalısınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra buraya tıklayarak gideceğiniz sayfada yer alan “GET IT HERE” linkine tıklayınız.

Karşınıza çıkan sayfanın en üstünde yer alan “GET FOR FREE” butonuna tıklayınız.

Oyunlar hesabınıza eklendi. Oyunları oynayabilmek için GOG istemcisini indirip hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. İstemciyi indirip hesabınızı açtıktan sonra, “Library>Windows” üzerinden oyuna ulaşabilirsiniz.

Oyun kütüphaneye eklenmiş durumda. Bu istemci üzerinden oyunu indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.