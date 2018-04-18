Steam Fiyatı 10 TL Olan Oyun, Tamamen Ücretsiz Oldu!

Steam’de 10 TL’ye satılan ve yapılan incelemelerde “Son Derece Olumlu” sonucunu alan Peggle, EA’nın oyun platformu Origin’de sınırlı bir süre için tamamen ücretsiz oldu.

PC oyuncularının en çok sevdiği oyunlar şüphesiz ki normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz edinilebilen olanlardır. Yalnızca oyun değil, kullandığımız oyun platformlarının kütüphanesinin de daha dolu olmasını sağlayan ücretsiz oyunlar, oyuncular tarafından sevilerek takip ediliyor.

Bugün sizlere yine kısa süreliğine ücretsiz olan bir oyun sunacağız. Steam’de 10 TL’den satılan Peggle isimli oyun, EA’nın PC oyun platformu Origin’de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu kütüphaneye bir kez indirdiğinizde bu oyun sonsuza kadar size ait olacak.

Peggle Nasıl Bir Oyun?

2007’de çıkış yapan oyun, özellikle el konsolu ve mobil oyuncuları tarafından tercih edilen bir oyundur. Platform-bulmaca tarzına sahip Peggle, istediğiniz noktaya bir top atarak, bu topun alanda bulunan diğer toplar üzerinden sekip puan topladığı bir mekaniğe sahip. Alandaki tüm topları temizleyerek bir sonraki seviyeye geçebildiğiniz oyun, bulmaca özelliğinin dışında beceri ve şans faktörlerini de eşit ölçüde bünyesinde barındırıyor.

Daha önce Peggle oynamamış olsanız dahi bu oyunun türevlerini muhtemelen oynamışsınızdır. Peggle, yüzlerce seviyesi ve başarılı bölüm tasarımlarıyla kütüphanenizde yer almasını önerdiğimiz bir oyundur.

Peggle’ı Nasıl Ücretsiz İndiririm?

Oyunu indirmek son derece basit. Öncelikle eğer Origin üyeliğiniz yoksa buraya tıklayarak hızlıca bir üyelik almalısınız. Eğer üyeliğiniz varsa giriş yapmayı unutmayınız.

tıklayarak hızlıca bir üyelik almalısınız. Eğer üyeliğiniz varsa yapmayı unutmayınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra buraya tıklayarak gideceğiniz sayfada yer alan “Add to Game Library” linkine tıklayınız.

Peggle hesabınıza eklendi. Oyunu oynayabilmek için Origin istemcisini indirip hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. İstemciyi indirip hesabınızı açtıktan sonra, sol menüde bulunan “My Game Library” üzerinden oyuna ulaşabilirsiniz.