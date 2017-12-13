Fiyatı 24 TL Olan Efsane Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Efsane oyunlar için yaptığı ücretsiz kampanyaları ile adından söz ettiren GOG, Grim Fandango'nun Remastered versiyonunu kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

Ücretsiz oyun serimiz hız kesmeden, hatta daha da hızlanarak devam ediyor. Bu oyunların birçoğu Humble Bundle ve Steam’de çıkıyor olsa da, GOG platformunda da hatırı sayılır miktarda oyun önerdiğimiz oldu. Bugün sizlere Steam’deki fiyatı 24 TL olan, ancak GOG üzerinden kısa süreliğine ücretsiz olan efsane bir oyunun remastered versiyonunu sunacağız.

Yeni nesil çok bilmese de, dünya üzerindeki eski oyuncuların çok büyük bir kısmının haberdar olduğu Grim Fandango’nun remastered versiyonunu ücretsiz yapan GOG, biz oyuncular için son derece güzel bir hediye hazırlamış gibi duruyor.

The Witcher serisi ile adından sıkça söz ettiren CD Projekt Red’in platformu olan GOG, ilk olarak 1998 yılında piyasalara sunulan, ardından 2015’de Remastered versiyonu yayınlanan, oyun dünyasının efsane oyunlarından Grim Fandango Remastered’i ücretsiz olarak sundu. Oyunu bir kez hesabınıza yüklediğinizde, sonsuza kadar sizin olacağını hatırlatalım.

Grim Fandango Remastered’a Nasıl Ulaşırım?

Oyunu indirmek son derece basit. Öncelikle eğer GOG.com üyeliğiniz yoksa buraya tıklayarak hızlıca bir abonelik almalısınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra buraya tıklayarak gideceğiniz sayfada yer alan “GET IT HERE” linkine tıklayınız.

Karşınıza çıkan sayfanın en üstünde yer alan “GET FOR FREE” butonuna tıklayınız.

Oyunlar hesabınıza eklendi. Oyunları oynayabilmek için GOG istemcisini indirip hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. İstemciyi indirip hesabınızı açtıktan sonra, “Library>Windows” üzerinden oyuna ulaşabilirsiniz.

Oyun kütüphaneye eklenmiş. Bu istemci üzerinden oyunu indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu konuda elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum. Ben bu haberi yazarken kampanyanın bitmesine 30 saat kalmıştı.