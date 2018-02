Fiyatı 24 TL Olan Efsane Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Zamanında büyük ses getirmiş oyunlar için yaptığı ücretsiz kampanyalar ile adından söz ettiren GOG, The King of Fighters 2002’yi kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

Hazır Sevgililer Günü de gelmişken sizlere güzel bir hediye sunalım. Eğer sevgiliniz yoksa, muhtemelen bu günü evde geçireceksiniz demektir. Öyleyse evde geçireceğiniz bu güne özel, kısa süreliğine ücretsiz olan bir oyunla tanıştıralım sizi.

2002 yılının beğeni toplayan oyunlarından olan The King of Fighters 2002, Sevgililer Günü’nde boş zaman öldürüp birkaç insan pataklamak istediğinizde yardımınıza koşacak. Steam üzerinde “Unlimited Match” versiyonu ile 24 TL’den satılan oyun, GOG platformu üzerinden indirmeniz halinde tamamen ücretsiz oluyor. Ben bu satırları yazarken 31 saat daha ücretsiz süresi olan oyun, retro tarzını yaşamak isteyen oyuncular için güzel bir tercih olabilir.

NOT: Oyunu birkez ücretsiz olarak GOG kütüphanenize indirdiğinizde, bu oyun sonsuza kadar sizin oluyor. 31 saatlik süre, oyunu kütüpanenize eklemeniz için size verilen süre olarak kabul edilebilir.

The King of Fighters Nedir?

2002 yıllarında Tekken, Street Fighter gibi oyunlara alternatif olarak çıkan The King of Fighters çok başarılı reklam çalışması yapamamış olsa da, kendisine has bir kitle oluşturmayı başarmıştı. Steam’de yapılan incelemelerden “Çok Olumlu” almayı başaran oyun çok güzel grafikler vadetmiyor olsa da, arkadaşlarınızla birlikte oynamanız için çok güzel bir dövüş oyunu olarak gösteriliyor. Eğer siz de eski tarz dövüş oyunlarını seviyorsanız The King of Fighters’a bir şans verebilirsiniz.

The King of Fighters 2002’yi Nasıl İndirebilirim?

Oyunu indirmek son derece basit. Öncelikle eğer GOG.com üyeliğiniz yoksa buraya tıklayarak hızlıca bir abonelik almalısınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra buraya tıklayarak gideceğiniz sayfada yer alan “GET IT HERE” linkine tıklayınız.

Karşınıza çıkan sayfanın en üstünde yer alan “GET FOR FREE” butonuna tıklayınız.

Oyunlar hesabınıza eklendi. Oyunları oynayabilmek için GOG istemcisini indirip hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. İstemciyi indirip hesabınızı açtıktan sonra, “Library>Windows” üzerinden oyuna ulaşabilirsiniz.

Oyun kütüphaneye eklenmiş. Bu istemci üzerinden oyunu indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.