  • Steam Fiyatı 59 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Steam Fiyatı 59 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

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Sizlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği ücretsiz Steam oyunları köşemizde bu haftaki konuğu Epic'in efsane oyunu Unreal Gold!

Genel bir tabir olarak "Old but Gold" diyebileceğimiz ve şu an Steam'de %94 beğeni oranına sahip olan Unreal Gold, FPS türünün babalarından diyebileceğimiz Epic'in efsane oyunlarından sadece biri.

30 Mayıs'ta kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutlayacak olan Unreal'in Gold versiyonu oyuna dair çıkmış 47 görevi, 20 multiplayer görevini ve 13 farklı silahı bünyesinde barındırıyor. Grafikleri pek tabii ki günümüz standartlarının gerisinde ama bir devri başlatan oyunlardan olmasıyla kütüphanenizde yer etmesi gerekiyor.

Peki oyuna sahip olmanız için ne yapmanız gerekiyor? Herhangi karışık bir sürece gerek yok. Tek yapmanız gereken, 48 saat içerisinde buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına gitmek ve oyunu kütüphanenize eklemek olacak. Bundan sonra ölene dek oyun sizindir.
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Kaynak : https://www.pcgamer.com/unreal-gold-is-free-on-steam-and-gog/
Etiketler: steam, unreal gold
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