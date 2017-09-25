Steam'in sadece oyun için işe yaradığını düşünenler, yanılıyorlar. Aynı zamanda bilgisayarınızın masaüstünü herhangi bir görüntü cihazına aktararak, sunum yapabilirsiniz.

Doyumsuz oyuncular genel itibariyle dijital market piyasasını ve çok oyunculu eşleştirme uygulaması olan Steam’i arşivdeki oyunlarını büyük ekranda oynamak için kullanırlar. Fakat Steam ve televizyon uyumlu yayın konsolu olan Steam Link, sadece oyunları evinizdeki diğer cihazlarda yayınlama konusunda değil, aynı zamanda masa üstünüzü uzaktan yayınlamak için de mükemmel araçlardırlar. Böylece oyun makinenizin ekranını evinizdeki uyumlu olan diğer herhangi bir cihaz üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

Bu vesileyle web tarayıcınızı televizyonunuzda açabilirsiniz. Kurulum oldukça kolay olmakla birlikte, bilgisayarınızı hızlıca gözden geçirmek istediğinizde elinizde bulunacak kullanışlı bir yöntem olma özelliği gösterebilir. Ya da işinizle ilgili herhangi bir kılavuzu rahatça araştırabilirsiniz.

Kurtuluşa giden 'Büyük Resim Modu'

Steam’in ‘Büyük Resim Modu (Big Picture Mode)’ masa üstünüzü yerel olarak Steam Link’te yayınlamaya başlarken ihtiyaç duyacağınız şeydir. Aynı zamanda Büyük Ekran Modu’ndan çıkmak ve Windows masa üstünüzde sorunsuz şekilde gezinmek için bir adet klavye ile fareyi (ya da Steam kumandasını) ‘Steam Link’le eşleştirmelisiniz. Steam’i ana makinenizde başlatın (Örneğin PC’de). Steam Link’inizde ana makinenize bağlanın.

Daha sonra sağ üst köşede bulunan ‘açma/kapama’ simgesine tıklayarak kumandanızla ya da klavyenizle ‘Minimize Big Picture (Büyük Resmi Küçült)’ü seçin. Böylece Steam kumandası ve klavyeyi Windows’ta gezinmek için kullanabileceksiniz. Eğer sorun yaşıyorsanız, bunun sorumlusu ekran kartınız olabilir. Yapmanız gereken ekran kartı sürücülerinizin güncel olup olmadığını kontrol etmektir.

Sadece not defterini kullanın

‘Minimize Big Picture’ fonksiyonu her durumda işe yaramayabilir (bazen Steam Link’te çalışırken, örneğin MacBook’ta çalışmayabilir). Fakat şanslısınız ki masa üstünüze erişmek için deneyebileceğiniz başka bir yöntem daha var. Windows’a geçiş yapmak için oyun kitaplığınıza Steam cinsinden olmayan bir uygulama yüklemelisiniz. Herhangi bir uygulamayı kullanabilirsiniz ama, en güzeli fazlaca işlem gücü gerektirmeyecek bir şey seçmektir. Zira bunu yapmak hem sıradan Steam penceresinde, hem de Big Picture modunda daha kolaydır.

Not defteri (Notepad) gibi basit bir uygulama eklemek, Chrome gibi bir şeyi yüklemekten daha hızlıdır. Kaldı ki masa üstünüzü düzgün bir şekilde yayınlamaya başladığınızda başka uygulamalar da yükleyebilirsiniz. Ekranın üst bölümündeki ‘Games (Oyunlar)’ sekmesinde ‘Steam kökenli olmayan bir oyunu kütüphaneme ekle (Add a Non-Stea gamet o my library)’i seçin ve uygulama listesinin açılan pencerede dolmasını bekleyin. Örneğin Notepad gibi bir uygulamayı kendiniz arayarak, bizatihi ekleyebilirsiniz (C:\Windows\System32

otepad.exe). Aynı şeyi ‘Ayarlar’ sayfasına gidip, ‘System’ bölümünün altındaki ‘Add Library Shortcut (Kütüphane Kısayolu Ekle)’yi seçerek ‘Big Picture’ modunda da yapabilirsiniz.

Daha sonra Steam Link’iniz ya da diz üstü gibi bir başka cihaz üzerindeki Steam’i çalıştırın ve en son eklediğiniz Notepad’i seçin. Yüklendikten sonra F1’e basarak (Mac kullanıcıları Fn + F1) Windows masa üstünüze erişim sağlayabilirsiniz. Web’de gezinmekten tutun da, yazı yazmaya ya da ana bilgisayarınızda yüklü şeyleri yayınlamaya kadar her işi orada yapabilirsiniz. Bu işlem, bilgisayarınıza herhangi bir yerden erişmenizi mümkün kılan uzaktan kontrollü masa üstü kurulumu ile aynı değildir fakat, sırf birilerine örneğin ofisinizdeki bilgisayarınıza indirdiğiniz hoşunuza giden bir videoyu seyrettirmek için kullanıcı adı ve şifrenin ne olduğunu hatırlamak ve girmek zorunda kalmadan basitçe sunum yapma imkanı sunuyor.