Steam'in Yakında Yapacağı Tüm İndirimlerin Tarihleri Sızdı!

Valve'in çevrimiçi oyun mağazası Steam, milyonlarca oyuncunun eğlencesi için ilk durak noktalarından biri. İndirimleri ise ceplerin en sevdiği özelliği.

Steam oyun mağazası, oyun satın almaya yeni bir tanım getirmiş ve kısa süre içerisinde oyuncuların ilk buluşma alanı haline gelmişti. Bu etkisini yaptığı indirimlerle kat kat arttıran Steam'in yakın zamanda yapacağı indirimlerin tarihleri sızdırıldı.

Bidliğiniz gibi Cadılar Bayramı kapının önünde. Steam de ünlü Halloween indirimlerine hazır. Bunun ardından gelecek olan Kara Cuma, yani Black Friday, çılgın indirimleriyle ekonomik oyuncuları tekrar mutlu edecek. Bu indirimle de yetinmeyen Gabe amca, her yıl olduğu gibi geleneksel Kış indirimlerine de verecek odunu. İndirimlerin tarihleri sırasıyla şöyle:

26 Ekim - 1 Kasım 2017 arası: Halloween indirimleri

22 - 28 Kasım 2017 arası: Kara Cuma indirimleri

21 Aralık 2017 - 4 Ocak 2018 arası: Kış indirimleri

Steam'den bu indirimler süresince istediğiniz ancak bir türlü parasını yetiştiremediğiniz oyunları satın alabileceksiniz. Bu aralıklar boyunca paranızı dikkatli harcamanızda fayda var zira bir sonraki büyük indirim dönemine bir hayli zaman olacak. Sizlere tavsiyemiz, bu indirimler süresince popüler oyunları Steam kitaplığınıza eklemeniz. Bu oyunlar arasında GTA V, Witcher 3, Age of Empires II HD Edition, CS: GO sayılabilir. Bu başlıklar kitaplığınızda yer alırsa arkadaşlarınızla oyunlar hakkında konuşurken hiç geride kalmazsınız diye düşünüyoruz. İyi oyunlar!