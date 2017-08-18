Battlegrounds, Tüm İstatistiklerini Açıkladı!

Steam'de yayınlandığı günden beri herkesin beğenisini kazanan Battlegrounds, IGN aracılığı ile tüm istatistiklerini açıkladı. Ortada son derece ilginç veriler var.

Son zamanlarda Steam’in en popüler oyunu olan PlayerUnknown: Battlegrounds, IGN aracılığı ile yayınladığı videoda, çıktığı ilk günden beri kaydettiği tüm istatistiklerini açıkladı. Son derece ilginç istatistiklerin bulunduğu videoda en çok ilgimizi çeken istatistik, oyunu satın alır almaz ilk maçını kazanan insan sayısının 6000’de 1 olması. Anlayacağınız toplamda 7 milyon kopya satmayı başaran oyunda 166 kişi doğuştan yetenekli olarak sınıflandırılmış.

Bu istatistiğin dışında, birbirinden ilginç istatistiklerde sunan oyunda, ilgi çekici birkaç istatistiği sizlerle paylaşacağız.

Tüm oyuncuların toplamda 25.816 yıl boyunca bu oyunu oynadı.

Toplamda 965.83 milyon ölüm yaşandı.

En çok insan öldüren silah tipi %56,97’lik derece ile saldırı tüfeği oldu.

Tüm oyuncular toplamda 2,307,042,079,214 metre yol kat etti. Bu mesafe Dünya’dan Satürn’e giderek geri gelmekle aynı mesafeye denk geliyor.

Yayınlanan videoda, yukarıda belirtilen istatistikler gibi birçok istatistik yer alıyor. Videoyu izleyerek diğer istatistikleri de görebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.