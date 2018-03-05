Steam'in En Popüler VR Seti Oculus Rift Oldu

VR piyasasında rekabet kızışıyor. Oculus Rift, kullanıcı sayısı olarak HTC Vive'ın önüne geçti.

2016 yılında tanıtılan HTC Vive, Steam entegrasyonu sayesinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olmayı başarmıştı. HTC Vive, Steam'de en çok kullanılan VR seti unvanını geçtiğimiz ay Oculus Rift'e kaptırmıştı. Valve tarafından yapılan ankette, VR oyuncularının %47'sinin Oculus Rift kullandığı ortaya çıktı. %45'lik kullanıcı kitlesine sahip HTC Vive'ı bir adım farkla geçen Oculus, VR pazarını domine eden en büyük oyunculardan biri olduğunu tekrar kanıtladı. Steam'deki VR oyuncularının %5 civarındaki bir kısmını da Microsoft'un Windows Mixed Reality girişimi oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mixed Reality, rakiplerine göre çok geride kullanım oranına sahip.

Steam üzerinde Oculus Rift kullanma imkanı, geçtiğimiz Temmuz ayında kullanıcılara sunuldu. Aynı dönemlerde Rift'in fiyatını 399 dolara düşüren Oculus, bu sayede büyük bir kullanıcı kitlesini kendine çekmeyi başardı. Bu indirimin ardından HTC, Vive setinin fiyatını 799 dolardan 599 dolara indirmişti.

Oculus Rift'i Steam üzerinde kullanmak için yapılması gerekenler çok basitken, HTC Vive'ı Oculus Home platformunda kullanmak da bir o kadar zor. Hem kendi platformu, hem de Steam ile çalışan Oculus Rift, daha uygun fiyatı ve bu imkanı sayesinde kullanıcılara daha çekici geliyor. Vive kullanıcıları ise, üçüncü parti uygulamalarla Oculus Home'u kullanabilse de, resmi bir desteğe sahip değil.

VR oyuncuları, PC oyuncularıyla kıyaslandığında çok küçük bir azınlık. Steam kullanıcılarının sadece %0,3'ünü oluşturan VR oyuncuları, 67 milyonluk Steam topluluğunun sadece 200.000 kişilik bir kısmı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce VR oyunları yaygınlaştıkça, VR setlerini kullanan oyuncuların sayısında artış olur mu? Yoksa VR, geçici bir heves olarak kalacak mı?