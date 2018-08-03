  • Steam'in Kampanyalarından 'Flaş İndirimler' Geri Geliyor

Steam'in En Sevilen Kampanyalarından 'Flaş İndirimler' Geri Dönüyor

1 dk okuma süresi
31
2
2
1
0
Steam'in En Sevilen Kampanyalarından 'Flaş İndirimler' Geri Dönüyor
Steam'in uzunca bir süredir artık yapmaktan vazgeçtiği günlük ve saatlik indirimlere geri döneceği ortaya çıktı.

Oyun dünyasıyla ve Steam ile ilgili verdiği önemli bilgilerle bilinen Tyler McVicker‏, bugün attığı bir tweet ile Steam'in sevilen özelliğinin geri döneceğini müjdeledi.

"Steam'in 'Flaş İndirimler' özelliğinin geri geleceğini öğrendim. Yapımcılar 6/8/10/12 saatlik periyotlarda, kısa süreli 'flaş' indirimler gerçekleştirebilecek. Böylece eskisi gibi 'event' hissiyatı olacak."

McVicker'ın duyumlarına oldukça güvenilir bir isim olduğunu hatırlatalım. Steam'in bu tür özelliklerin ve değişikliklerin haberini vermediğini, genelde bu tip bilgileri sızıntı yoluyla aldığımızı düşünürsek gerçek olma ihtimali çok yüksek. Cüzdanlarımızın düşmanı Steam, böylece daha karlı bir sürece girmiş olacak.
İLGİLİ HABER

Online Dövüş ve Aksiyon Oyunu Absolver, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Kaynak : https://www.vg247.com/2018/08/03/steam-sales-flash-deals-coming-back-report/
Etiketler: steam
31
2
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
31
2
2
1
0