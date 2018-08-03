Steam'in Kampanyalarından 'Flaş İndirimler' Geri Geliyor

Steam'in uzunca bir süredir artık yapmaktan vazgeçtiği günlük ve saatlik indirimlere geri döneceği ortaya çıktı.

Oyun dünyasıyla ve Steam ile ilgili verdiği önemli bilgilerle bilinen Tyler McVicker‏, bugün attığı bir tweet ile Steam'in sevilen özelliğinin geri döneceğini müjdeledi.

"Steam'in 'Flaş İndirimler' özelliğinin geri geleceğini öğrendim. Yapımcılar 6/8/10/12 saatlik periyotlarda, kısa süreli 'flaş' indirimler gerçekleştirebilecek. Böylece eskisi gibi 'event' hissiyatı olacak."

McVicker'ın duyumlarına oldukça güvenilir bir isim olduğunu hatırlatalım. Steam'in bu tür özelliklerin ve değişikliklerin haberini vermediğini, genelde bu tip bilgileri sızıntı yoluyla aldığımızı düşünürsek gerçek olma ihtimali çok yüksek. Cüzdanlarımızın düşmanı Steam, böylece daha karlı bir sürece girmiş olacak.