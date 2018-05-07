Steam’in En Yüksek Puanına Sahip Yeni Oyunu Açıklandı!

Günden güne büyüyen, günden güne devasalaşan Steam deryasının en yüksek puana sahip yeni oyunu sizleri şaşırtacak.

Valve, her ne kadar Steam hamlesiyle oyun dünyasına bir daha hiçbir zaman değişmemek üzere damga vursa da, Half Life severlerin ahını almaya devam ediyor. Buna karşın şu an Steam'in gelmiş geçmiş en iyi puanına sahip oyunu, sizlerin de bizim gibi ilk kez duyduğu bir oyun olabilir: Beat Saber.

Elbette ki oyundan haberdar olmama olasılığımız, büyük ihtimalle evinde Oculus Rift veya HTC Vive gibi bir sanal gerçeklik cihazına sahip olmuyor olmamız olabilir. VR, çıkış fiyatından baya aşağı tutarlarla satın alınabilse de halen son kullanıcı için pahalı bir zevk. Bununla birlikte sadece VR platformu için değil, Steam tarihinin en iyi oyunlarından biriyle karşı karşıyayız. Beat Saber'ı şöyle tanımlayabiliriz: Star Wars'tan alışık olduğumuz ışın kılıçlarının, Guitar Hero tarzı bir ritm temasıyla buluştuğu bir müzik oyunu.

Eğer ki halen kafanızda bir fikir oluşmadıysa, oyunun videosuyla buluşturalım sizleri:

An itibarı ile 2.000'in üzerinde incelemeye sahip olan oyun, %99 pozitif oya sahip. Şu an Steam dünyasında, bu puanı aşabilen tek bir yapım var. O da Witcher 3'ün genişleme paketleri. Başlı başına bir oyun olmadığı için doğal olarak kıyaslamaya girmiyor ve Beat Saber zirvede yalnız kalıyor.

İşin ilginç tarafı Beat Saber henüz erken erişimde; yani bitmemiş bir oyun. Eğer ki bilgisayarınızda bir VR cihazınız varsa oyunu kesinlikle denemelisiniz. Steam'de 32 TL'ye satılan yapımın sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.