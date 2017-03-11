Steam İncelemelerinde Düdüğü Sadece Para Verenler Çalacak

Steam incelemelerinde artık dışarıdan alınan kodlarla oyunu oynayanların yorumuna yer verilmeyecek.

En büyük dijital oyun platformu olan Steam, radikal bir karar aldı ve oyun incelemelerinde büyük bir değişikliğe gitti. Bundan sonra oyun incelemelerinde, oyunu sadece Steam üzerinden satın alanların yorumları gösterilecek.

Bu durumun sebebi ise gayet basit. Geliştiriciler, oyunlarının puanlarının artması için seri numarası hediye ediyorlar ve oyunu oynayan kişi de bunun karşılığında oyunun puanını yükseltecek yönde yorumlar yapıyor. Bir nevi dolambaçlı PR çalışması denebilir bu duruma, ancak yorumlar her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Valve de bu durumun önüne geçmek amacıyla oyunu Steam harici kanallardan satın veya hediye alan kişilerin yorumlarına yer vermeyecek. Bu kişilerin oyun değerlendirme puanına da etkisi olmayacak.

Bunun ne kadar sağlıklı bir karar olduğu tabii ki de tartışılır. Sonuçta bu organizasyona herkes dahil değil ve dışarıdan seri numarası alan birisi oyun hakkındaki gerçek düşüncelerini de yazabilir. Bu durum biraz da Steam'in kendi piyasa değerini artırmak istemesiyle alakalı olabilir. Söz konusu uygulamadan oynaması ücretsiz olan free to play oyunlar tabii ki etkilenmeyecek.