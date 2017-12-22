Steam Kış İndirimleri'nde 10 TL'nin Az Olan 10 Oyun

Steam Kış İndirimleri'nde kaçırmamanız gereken 10 oyunu sizler için listeledik. Bu oyunlar kütüphanenizde yoksa hazır 10 TL'nin altındayken satın almanızı öneriyoruz.

Steam Kış İndirimleri, dün akşam saatlerinde başladı. Geçen dönemlerde olduğu gibi büyük kitlenmelerin yaşanmadığı bu indirim döneminde yine sizlere ilgimizi çeken bazı Steam listeleri sunacağız. Bugün sizlere, Steam’de Kış İndirimleri’nde 10 TL’nin altına satın alabileceğiniz en iddialı 10 oyunu listeleyeceğim. Bu oyunlar dışında sizin de önerileriniz varsa yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.

Normal Fiyatı:39 TL - %75 - İndirimli Fiyatı: 9,75 TL

Tır simülasyonu oyunu denildiğinde şu anda daha iyisinin olmadığını düşündüğüm bir oyun. Benim gibi simülasyon seviyorsanız ETS 2’yi kaçırmazsınız.

Normal Fiyatı:29,99 TL - %75 - İndirimli Fiyatı: 7,49 TL

Türk oyun firması TaleWorlds tarafından geliştirilen, dünyanın en başarılı strateji oyunlarından birisi. Hala kütüphanenizde yoksa almanızı öneriyorum.

Normal Fiyatı:31 TL - %75 - İndirimli Fiyatı: 7,75 TL

PUBG çıkmadan önce insanlar Battle Royale aşkını H1Z1 ile gideriyordu. Hatta, PUBG’yi alacak paranız yoksa H1Z1 alabilirsiniz bile diyebilirim. Popülaretiseni kaybetmiş gibi gözükse de bir dönem çok fazla oynanan bir oyundu.

Normal Fiyatı:31 TL - %85 - İndirimli Fiyatı: 5,24 TL

Tomb Raider gibi başarılı bir oyunu bu fiyata düşmüşken kaçırmamanızı öneriyorum. Bu kalitede AAA oyunları bu fiyata bulmak zor olabiliyor. Steam ve onun indirim sezonları sayesinde bu fiyatlara oyunlar satın alabiliyoruz.

Normal Fiyatı:31 TL - %70 - İndirimli Fiyatı: 9,30 TL

GTA 5 çok beğenilse de, onun öncesinde son derece muhteşem bir şehri ve hikayeyi bizlere sunan GTA 4 vardı. Hazır bu fiyata düşmüşken, oynamadıysanız satın almanızı öneriyorum.

Normal Fiyatı:31 TL - %80 - İndirimli Fiyatı: 6,20 TL

Bu bir savaş oyunu, ancak siz bu oyunda savaşmayacaksınız. Bir savaşı bir sivilin gözünden anlatarak muhteşem bir hikaye anlatımı sunan This War of Mine, kaçırmamanız gereken oyunlar arasında yer alıyor.

Normal Fiyatı:49 TL - %80 - İndirimli Fiyatı: 9,80 TL

Korku temalı oyunları sevenler, Soma’yı çok seveceklerdir. Başarılı grafikleri ve sağlam hikayesi ile kütüphanenizde yer alabilecek oyunlardan.

Normal Fiyatı:24 TL - %55 - İndirimli Fiyatı: 8,40 TL

Rockstar Games’in elinden çıkan detektiflik oyunu L.A Noire, günümüzde hala oynanabilecek kalitede gözüküyor. Bir detektif olup çeşitli cinayet ve gizemleri çözdüğünüz oyun, zamanınızın nasıl geçtiğini unutturacak türden.

Normal Fiyatı:49 TL - %80 - İndirimli Fiyatı: 9,80 TL

Bir TPS oyununda bu kadar sağlam bir hikaye çok görmedim. Evet var, ancak inanın en iyiler arasında kendisine yer bulacaktır. Ülkemizde ve dünyada çok reklamı yapılmaması ve oyunun grafiklerinin hala çok güzel olması, oyunu satın almanız için yeterli nedenler bana kalırsa. Ayrıca, oyunun yanlış hatırlamıyorsam “Oyunçeviri” tarafından Türkçe Altyazı seçeneği bulunuyor.

Normal Fiyatı:49 TL - %80 - İndirimli Fiyatı: 9,80 TL

Bir başka FPS tabanlı oyun. Bu oyunda daha teknik olaylara giriyor olsak da, yine son derece keyif alacağınızı düşünüyorum. Hazır indirim sezonuna girmişken bu oyunları kaçırmayın derim.