Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL'denAz Olan 10 Oyun

Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL'nin altında asla kaçırmamanız gereken oyunları listeledik. Bu oyunları kütüphanenize ekleyip ilkbahar indirimlerine kadar güzel bir stoklama yapabilirsiniz.

Steam Kış İndirimleri bütün hızıyla devam ediyor. 4 Ocak 2018’e kadar devam edecek indirimlerde, her sene olduğu gibi yine binlerce oyun indirime girdi. Bu kadar oyunun arasında insanların kafası karışabiliyor, bu yüzden sizlere çeşitli listelerle destek olmaya çalışıyoruz.

Bugün sizlere Steam Kış İndirimleri’nde 20 TL’nin altına satılan 10 tane oyun listeleyeceğiz. Bu oyunlar, yüksek fiyatlardan aşağı düşmüş durumda. Yani, yeni bir oyun satın alacaksanız tam zamanı diyebilirim.

Listemizde, genel olarak geçtiğimiz senelerde çıkmış AAA düzeyinde oyunlar yer alıyor. Kısa süre önce bizzat kendimin de satın alıp oynadığı oyunlar olduğu için güzel bir liste olduğunu düşünüyorum. Listede yer alan kendi oynadığım ve beğendiğim oyunların altına “Editörün Seçimi” yazacağım, bu sayede bu oyunlara karşı daha fazla güven duyabilirsiniz. Zaten listenin çok büyük bir bölümünü oynamışım.

Normal Fiyatı: 24 TL - %33 İndirim - İndirimli Fiyatı: 16,08 TL

Valve’un geliştirdiği CS:GO hakkında konuşulacak pek bir şey yok gibi geliyor. Dünyanın en ünlü FPS oyunlarının başında geliyor. Fiyatı da, her indirimde olduğu gibi ufak bir düşüş yaşadı. Olur da ilgilenirseniz diye buraya bırakalım.

Editörün Seçimi

Normal Fiyatı: 31 TL - %40 İndirim - İndirimli Fiyatı: 18,60 TL

Arabaları alıp topların arkasına geçmek ilk başta pek güzel bir şeymiş gibi gözükmese de, oyunun başarılı oynanış mekaniği ve grafikleri sayesinde kendisini oynattırdığı bir gerçek.

Editörün Seçimi

Normal Fiyatı: 26 TL - %40 İndirim - İndirimli Fiyatı: 15,60 TL

Tom Clancy’s serisinin 2015’te çıkan oyunu. Diğer oyunlarında olduğu gibi yine aksiyonu yüksek ve grafikleri başarılı bir oyun sizleri bekliyor.

Normal Fiyatı: 59 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 14,75TL

ETS 2 oyununu sevenler ATS’yi de çok seveceklerdir. Aynı geliştiricinin ellerinden çıkan ATS, ETS 2’nin üzerine pek fazla şey koyamamış olsa da yeni yerler görmek açısından hoş olmuş diyebilirim.

Editörün Seçimi(Ama öyle çok da şey yapmayın. ETS 2’nin aynısı işte)

Normal Fiyatı: 75 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 11,25 TL

Bir oyun düşünün ki, sadece kaos olsun. Baştan sona kadar sürekli savaştığınız, bir devrim yaratarak bazı bölgeleri geriye aldığınız son derece sağlam grafik ve mekaniklere sahip oyun.

Editörün Seçimi

Normal Fiyatı: 59 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 14,75 TL

Hikaye tabanlı oyunları seviyorsanız Quantum Break, üst düzey grafikleri ve başarılı oynanışı ile sizleri etkileyecektir. Oyunun grafikleri son derece gerçekçi. Ayrıca sizleri Game of Thrones’tan çok özel bir oyuncu karşılıyor.

Normal Fiyatı: 31 TL - %65 İndirim - İndirimli Fiyatı: 10,85 TL

Daha önce bu oyunu eski bilgisayarımda oynamış ve FPS düşüklüğünden dolayı yarım bırakmıştım. Bu kış indirimlerinde oyuna bir şans vermek istedim ve bu haftasonu belirli bir kısmını oynadım. Gerçekten oynamadıysanız oynamanızı öneriyorum. Son derece sağlam bir hikaye ile birlikte gelen Max Payne 3, şans vermeniz gereken oyunlardan bir tanesi.

Editörün Seçimi

Normal Fiyatı: 31 TL - %50 İndirim - İndirimli Fiyatı: 15,50 TL

Platform tabanlı oyunlar arasında en iddialı yapımlardan birisi. Bunun hakkında çok şey söylememe gerek yok. Daha önce Limbo’yu oynamış ve sevmiş biriyseniz bu oyunu da fazlasıyla seversiniz.

Editörün Seçimi

Normal Fiyatı: 39 TL - %62 İndirim - İndirimli Fiyatı: 14,82 TL

Bu oyunu daha önce oynadığımı hatırlıyorum. Güzel bir hayatta kalma tabanlı oyun, ancak zaman ayırmak gerekebilir. Ben yeterli zamanı ayıramamış olsam da, survival tabanlı oyunlar arıyorsanız 7 Days to Die güzel bir alternatif.

Normal Fiyatı: 24 TL - %55 İndirim - İndirimli Fiyatı: 10,80 TL

Bütün insanlığı yok edebilir misiniz? Plague Inc ile bir virüs geliştirip o virüsün çeşitli işlemlerini tamamladıktan sonra tüm dünyadaki yaşamı sonlandırabilirsiniz. Bunun için tüm insanlığa karşı durmanız gerekse bile.

Editörün Seçimi