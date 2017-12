Kış İndirimleri'nde %75'in Üzerinde İndirime Giren 10 Oyun

Steam Kış İndirimleri'de değeri en çok düşen oyunları sizler için listeledik.

Steam Kış İndirimleri hız kesmeden devam ediyor. Her zaman olduğu gibi yine binlerce oyunun %90’a varan indirimlere girdiğini gözlemledik. Çok fazla oyunun bir arada indirime girmesi, bu indirimlerde seçeceğiniz oyunlar arasında kararsız kalmanızı sağlamış olabilir. Tam bu bu sebepten, Kış İndirimleri için belirli dönemlerde sizlere özel listeler sunuyoruz. Bugün sunacağımız liste ise, haberin başlığından da göreceğiniz üzere Steam Kış İndirimleri’nde %75’in altına inmiş en iyi oyunlar olacak.

Normal Fiyatı: 179 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 44,75 TL

Dünyanın en zor oyun serisi diye ünlenmesine rağmen çok sağlam bir kitle edinmeyi başaran Dark Souls serisinin 2016 çıkışlı bu oyununu bu fiyata görmekten çok mutlu oldum. Oyun türünün fanatikleri hazır fiyatlar düşmüşken Dark Souls 3’e bir şans verebilirler.

Normal Fiyatı: 49 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 12,25 TL

Civilization serisinin 2010 çıkışlı oyunu her zaman olduğu gibi stratejinin en engin detaylarını taşıyor. Geçen sene çıkan 6. oyunun pahalı olduğunu düşünenler bu oyuna yönelebilirler.

Normal Fiyatı: 55 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 13,75 TL

Soğuk ve zombilerin yer aldığı bir bölgede hayatta kalabilir misiniz? Son derece zorlayıcı ve büyüleyici bir atmosfere ev sahipliği yapan The Long Dark, türü seven oyuncuların tercih edeceği bir oyun olabilir.

Normal Fiyatı: 59 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 14,75 TL

Muhteşem grafikler ve başarılı hikayesiyle Quantum Break arada kaynayan bir oyun oldu. Oyun ilk çıktığı zamanlarda oluşan sıkıntıları gidererek kararlı bir sürüme geçen Quantum Break’e kesinlikle bir şans vermenizi öneriyorum.

Normal Fiyatı: 59 TL - %78 İndirim - İndirimli Fiyatı: 12,98 TL

Oyunun kendisi ve yanında 9 DLC paketi ile birlikte satılan Game of The Year sürümü, Borderlands serisine yakışır bir indirime girmiş. Oyun, farklılık arayan insanların çok beğeneceği türden olduğu için, önce araştırıp sonra beğenirseniz satın almanızı öneriyorum.

H1Z1

Normal Fiyatı: 31 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 7,75 TL

Aslında yıllardan beri erken erişimden çıkamayan bu oyunu listeye almayacaktım, ancak PUBG’ye parası yetmeyen insanlara güzel bir alternatif olduğu için bu paylaşımı yapıyorum. H1Z1 oynayarak PUBG benzeri bir Battle Royale serüveni yaşayabilirsiniz.

Normal Fiyatı: 347 TL - %92 İndirim - İndirimli Fiyatı: 27,91 TL

Her indirim döneminde görmeye o kadar alıştık ki artık önemini yitirmeye başladı. Yine de Valve’un “indirim benim oyun benim” politikasını devam ettirmesini görmek çok hoş. Toplamda 19 oyunun yer aldığı pakette, inanılmaz indirimler yer alıyor. Bu arada, paketin içerisinde normal fiyatı 24 TL olan CS:GO’da yer alıyor.

Normal Fiyatı: 144 TL - %79 İndirim - İndirimli Fiyatı: 30,20 TL

Age of Empires 2 HD, 3 Age of Empires 2 DLC’si ve Age of Empires 3: Complate Edition’ın yer aldığı paket, bu efsane oyun serisini bir kez daha oynamak isteyenler için çok güzel bir indirime girdi.

Normal Fiyatı: 75 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 11,25 TL

Oyunda hikaye aramıyor, yalnızca aksiyon arıyorsanız bu fiyata satın alabileceğiniz en iyi oyunun Just Cause 3 olduğunu söyleyebilirim. Oyun başarılı grafikleri ile bir şeyleri yok etmek istediğinizde çok güzel bir stres topu görevi görebiliyor.

Normal Fiyatı: 89 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 20 TL

Civilization’un yer aldığı bir listede Total War olmaz mı? Dünyanın en iyi savaş strateji oyunları arasında yer alan Total War serisinin çok da eski olmayan Attila oyununa bir şans vermenizi kesinlikle öneriyorum. Oyun 2015 çıkışlı olduğu için hala güncel sayılabilecek oyunlar arasında yer alıyor.